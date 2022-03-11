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35歲劉詩詩化身「暗黑天鵝」電翻！　一個側身翹臀完美曲線曝光

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▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星劉詩詩昨（10日）剛過完35歲生日，當天她出席手錶代言活動，以一身「黑天鵝」閃片西裝搭配蓬裙亮相，少有的黑色系造型搭配上盤髮順勢美出新高度，而轉身至側面出鏡，劉詩詩的姣好臀線也曝光，身材維持得相當驚艷。

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲劉詩詩換上一身澳洲設計師品牌Zimmermann 2022春夏系列黑色套裝亮相 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

劉詩詩昨日出席公開活動，以紅唇搭配盤髮的造型加持，頗有輕熟女韻味，換上一身澳洲設計師品牌Zimmermann 2022春夏系列黑色套裝亮相，上身是幹練的西裝外套剪裁，下身則注入浪漫蓬鬆的裙襬元素點綴，使其碰撞出剛柔並濟的火花。尤其是在全身黑中搭配了閃片袖口、金色扣飾加持，為劉詩詩增添氣勢感，視線向下遊走，則有若隱若現的透視波點紗裙，層層堆疊出豐盈比例，讓她的白皙長腿呼之欲出。

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

▲劉詩詩慶祝35歲生日 。（圖／翻攝自劉詩詩工作室微博）

而當天恰好是劉詩詩的35歲生日，對此劉詩詩在個人微博PO出慶生照，並寫下：「謝謝所有人，收到了滿滿的祝福。」貼文一出吸引超過16萬網友轉發，可見高人氣依舊。

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關鍵字：

劉詩詩, 吳奇隆, Zimmermann

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