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Swatch拉近與名畫的距離　龐畢度藝術中心6幅名畫戴上手

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▲▼Swatch,Uniqlo 。（圖／公關照）

▲Swatch與法國龐畢度中心合作推出六款腕錶。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch被譽為「世界上最小畫布」，多次與國際知名博物館合作推出聯名錶，在錶上展現大師級名畫。今年與法國當代藝術殿堂龐畢度藝術中心攜手，精選義大利藝術家亞美迪歐莫迪利亞尼（Amedeo Modigliani）、法國畫家羅伯特德勞內（Robert Delaunay）、墨西哥女畫家芙烈達卡蘿（Frida Kahlo）、出生俄國的瓦西里康丁斯基（Vassily Kandinsky）與荷蘭畫家皮耶蒙德里安（Piet Mondrian）等五位大師的六幅經典作品於錶上呈現，讓名畫也能戴著走。

▲▼Swatch,Uniqlo 。（圖／公關照）

▲Swatch於Gent腕錶展現了羅伯特德勞內畫作《艾菲爾鐵塔》，2,500元。

▲▼Swatch,Uniqlo 。（圖／公關照）

▲Swatch詮釋芙烈達卡蘿的自畫像代表畫作《框架》，3,150元。

Swatch與龐畢度藝術中心淵源深厚，1985年在此發表藝術錶，1999年更請龐畢
度中心設計團隊重要成員建築師Renzo Piano設計腕錶，同年在此打造世界最大的戶外廣告。此次雙方攜手推出聯名錶，縮小人們與名畫間的距離，例如讓羅伯特德勞內的畫作《艾菲爾鐵塔》成為錶上最美風景，或將芙烈達卡蘿色彩濃郁的自畫像以鏡像方式演繹，吸睛度百分百。

▲▼Swatch,Uniqlo 。（圖／公關照）

▲Swatch New Gent腕錶展現了皮耶蒙德里安最著名的畫作《紅藍白的構成》，3,150元。

日本服裝品牌Uniqlo則與法國羅浮宮展開為期四年的合作計畫，首波由UT系列領軍，讓《蒙娜麗莎》、《米洛的維納斯》等重量級作品躍上服裝，特別邀請平面設計師Peter Saville打造男裝，讓經典畫作圖案的服裝變潮了，女裝T恤則在名畫圖案旁點綴花朵，更顯青春活力。

▲▼Swatch,Uniqlo 。（圖／公關照）

▲Uniqlo羅浮宮聯名系列女裝T恤將名畫結合花卉圖案。（圖／Uniqlo提供）

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關鍵字：

Swatch, Uniqlo

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