南韓超商推出閃亮亮「星空可樂」　味道超特別立刻洗版IG

記者李薇／綜合報導

南韓常常會推出限定的小物，讓人很想要嚐嚐看，最近超商就推出「星空可樂」，超美的紫色漸層搭配白色點點設計，看起來非常繽紛，連口味也是很特別，讓人忍不住想要買來喝喝看，立刻洗版南韓IG。

▲南韓便利商店推出星空可樂。（圖／翻攝自skywk7 IG、michellecho964 IG）



南韓超商推出的這款「星空可樂」，不僅包裝很特別，在口味上也是酸酸甜甜，帶有一點櫻桃或是蔓越莓的香味，不會讓人感受到很過分的死甜，許多網友都覺得味道不錯，紛紛入手多罐來喝，成為現在網路最紅的飲料單品。

▲酸酸甜甜的味道受到很多人歡迎。（圖／翻攝自jackie_____morning__ IG、gongbu._.suni IG）



不只是南韓便利商店推出厲害的單品，日本便利商店也發表全新的「哆啦A夢甜點」，外型就是超級可愛的哆啦A夢大頭，裡面則是包了卡士達跟草莓口味兩種，超逼真的樣貌加上生動地表情，讓人捨不得切下去吃掉。

▲日本便利商店推出哆啦A夢甜點。（圖／翻攝自akiko_lawson IG、camelatte_net IG）



這款單品推出的消息在網路上公布之後，立刻獲得網友的廣大迴響，紛紛留言，「太可愛了」、「看起來很好吃」、「手刀去買」，而且很多人都是一次包兩款，嚐嚐看兩種口味的甜點，立刻洗版日本IG，可見相當厲害。

▲超逼真的可愛模樣讓人超想要擁有。（圖／翻攝自m0x2.tmy_o IG）

