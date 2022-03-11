日本正夯「金飾指甲彩繪」　為指甲戴上戒指、深膚色做起來也超時髦

記者李薇／綜合報導

指甲彩繪可以說是現代女生不可或缺的時髦配件，沒有了它出門就像是裸體一樣的存在，一定要擁有美美的手指，才可以看起來更加精緻優雅，在更前衛的日本最近流行「金飾指甲彩繪」，在指甲彩繪上運用流線型的金飾打造出時髦奢華的感覺，非常好看。

▲日本流行起金飾指甲彩繪。（圖／nailsalon_r_aki IG）



這種「金飾指甲彩繪」，是利用材料製作出金色或是銀色的流線或是塊狀圖案，黏在甲面上，通常會以簡單的底色作為搭配，打造出宛如為指甲戴上戒指、飾品的樣子，比起一般指甲彩繪看起來更為精緻奢華。

▲簡約的金飾指甲彩繪也很好看。（圖／nailsalon_r_aki IG）



而且像是這樣的「金飾指甲彩繪」特別適合喜歡簡單款的人，不一定要全手都坐上金飾，可以單隻手指做搭配，搭配整手的單色設計，這樣看起來俐落又有型，不會讓人覺得過於花俏，適合喜歡簡約精緻質感的女孩。

▲金飾指甲彩繪擁有多種變化型。（圖／toysbyinity IG）



當然也可以多隻指甲都做上美美的金飾，透過細緻的金色曲線或是金色塊狀圖案，打造出更加華麗的指甲風格，而且立體的圖案加上金色調，不管是深膚色還是淺膚色女孩都很適合，可以顯出手指的修長細緻。

▲金飾指甲彩繪每一隻指甲都設計也很好看。（圖／ayanishimura0109 IG）

