5個高質量愛情必備要素　少控制慾、默契關係都是關鍵

記者李薇／綜合報導 圖／pixbay

想要打造出高質量的戀愛，並且跟對方長長久久一輩子，以下5件事情缺一不可，建議可以參考並且學習，讓彼此都可以提升的同時，也能夠讓愛情走得更加長遠。

1.共同進步

在兩個人的關係中，一個不斷進步、一個原地踏步，就會因為觀點不一樣而產生落差，逐漸拉開距離，建議雙方可以共同進步，不但可以見證彼此的成長，也能讓彼此的愛情一直保持在同一個水平上面，當然也就會比較長久。

2.默契關係

兩個人可以互相幫忙同時又能做到互不干擾的狀態，既不會耽誤戀愛又可以兼顧工作，比如一方在忙碌工作，另一半就懂得不去打擾，做自己的事情，會懂得去為對方著想、體諒，這樣的默契才能夠持續維繫彼此的感情。

3.做最真實的自己

相處的時候忘記了是正在戀愛中，可以做最真實的自己，不用故意做什麼事情讓對方喜歡你，不用特別著墨、或是刻意，展現出最真實的個性， 如果對方也愛著這樣的你，那就表示你們是天造地設的一對。

4.時刻保持新鮮感

在平淡的日子裡面為對方製造一些小驚喜，生活也會更加有儀式感，感情會變得更為甜蜜，比如為對方做早餐、一起去參與戶外活動、買束花給對方等等，都可以讓平凡的日子多了紀念的價值，讓彼此的感情一直保持著新鮮。

5.少有強烈的控制慾

控制欲這種情感只要有一次，就會越來越嚴重，高質量的愛情應該要彼此信任對方，並且給於足夠的空間，避免將強迫的情緒強加在另外一個人身上，這樣可以常保愛情長久，當然自己也要自我約束，不做出背叛對方的事情。