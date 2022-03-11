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周子瑜靠神顏駕馭「輕熟OL風」　性感中空裝、窄裙每一套都電翻！

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記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE台灣成員周子瑜在國內外都擁有超高人氣，近日她替韓國服飾品牌ZOOC代言拍攝的春夏形象畫報釋出，卸下華麗甜美舞台裝，這麼「OL」的周子瑜你看過嗎？淡雅妝容搭配成熟的套裝造型，周子瑜不只靠著神仙顏值輕鬆駕馭，還透過短版上衣展露中空腰線，每一張都毫不留情對著鏡頭狂放電！

▲周子瑜ZOOC畫報。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜出鏡代言品牌形象畫報。（圖／翻攝自IG@zooc_official）

周子瑜日前傳出「單飛不解散」消息，與JYP續約時間較其他成員短，雖然並未明確證實，但確定的是未來將能看到她更多面向的發展。像這次，周子瑜便是單獨接下了服裝代言工作，於ZOOC春夏形象擔綱出鏡，有別於大家常見的華麗舞台造型或俏皮裝扮，周子瑜罕見挑戰了輕熟「OL風」。

▲周子瑜ZOOC畫報。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜ZOOC畫報。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜穿著短版上衣小鏤中空腰線。（圖／翻攝自IG@zooc_official）

周子瑜將妝容也一併換成了淡裸色系，並把頭髮優雅的盤在腦後，來演繹數套OL服裝，她先是穿著短版上衣與短版外套，露出一小截腰線，洩性感韻味，西裝套裝的造型下則是帶出幹練職場女性的氛圍；接著換上澎袖上衣搭配窄短裙，不吝嗇秀出纖細大腿，此外，還戴上了復古墨鏡來襯托墊肩西裝的率性，最後不忘回歸周子瑜最擅長的甜美公主風，穿上蕾絲內搭衣搭配背心裙裝，每一張都令人眼睛一亮，獲粉絲們盛讚：「好溫柔好美」、「那個眼神太電了！」、「好多照片大滿足。」

▲周子瑜ZOOC畫報。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜ZOOC畫報。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜ZOOC畫報。（圖／翻攝自IG）

▲罕見嘗試OL造型的周子瑜，每一張都美翻。（圖／翻攝自IG@zooc_official）

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關鍵字：

周子瑜, TWICE, ZOOC, OL風

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