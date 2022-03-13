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奧斯塔羅12星座一周運勢0314-0320　巨蟹錯失機會、天蠍把錢省下來吧

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▲運勢 。（圖／奧斯提供）

20220314-0320奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：處女座事業運最旺！更加努力在目前的工作上，沒有其他的想法，只是單純想把目前的工作做好，而這樣努力的態度也吸引到不少的正面評價。

TOP2：雙子座愛情運最旺！開始意會到目前情感的不足以及部分問題尚未完全解決，在下周願意花心思與時間和另一半妥善溝通，將會是有助感情發展的一周。

TOP3：天秤座金錢運最旺！正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友，把握機會進場在下周有望開始獲得回報。

本周需注意星座

1.金牛座事業運需要留意：人際關係有停滯狀況存在，所以要留意和同事之間的相處，避免一些無謂爭執或多點禮貌會好一些。

2.水瓶座愛情運需要留意：安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加，身為你的另一半也因為如此顯得較有壓力，奧斯建議要調整一下心態。

3.巨蟹座金錢運需要留意：財運停滯，並不會有增加的狀況，如有投資的朋友奧斯建議你還是再觀望一陣子較好。

牡羊座

整體運勢★★
牡羊朋友突然變得優柔寡斷了起來，自信與動力也些微的消退，而這樣的狀況也讓自己面臨了一些挑戰與阻礙。

愛情運勢★★★
舊有的相處模式出現了問題，而這樣的問題在下周開始漸漸浮現，奧斯建議在面對情感中的問題時，盡量心平氣和面對會比較好。

事業運勢★★★
手邊的學事業在下周多了些阻礙，做起來顯得不是這麼順利，讓自己感到灰心，所以下周在面臨問題時可以多加嘗試其他的方法。

金錢運勢★★★
下周金錢的支出多來自於聚會或是約會，聚會或是應酬需要出席可要守住自己的荷包。

金牛座

整體運勢★★★
不滿足的感覺將充斥在金牛朋友的生活裡頭，但這樣的不滿足卻並非外在的影響，主要會是內心自己製造出來的想法，而這樣的狀況也將導致下周推掉些機會。

愛情運勢★★★
對於情感上的不足在下周逐漸表現出來，或許會覺得對方始終做得不夠、不夠體貼或是不夠包容你，容易有不耐煩的情緒出現。

事業運勢★★
學事業方面，人際關係有停滯狀況存在，所以要留意和同事之間的相處，避免一些無謂爭執或多點禮貌會好一些。

金錢運勢★★
正偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但下周都相當容易錯過，不容易抓住錢財。

雙子座

整體運勢★★★
雙子朋友過往的回憶或者想法重新的浮現在目前的生活當中，讓自己在面對事情或處理事情時，又受到過去想法的影響，導致自己感到些許無力。

愛情運勢★★★★
開始意會到目前情感的不足以及部分問題尚未完全解決，在下周願意花心思與時間和另一半妥善溝通，將會是有助感情發展的一周。

事業運勢★★★
學事業方面，過往異動或漂浮不定的想法，都在下周漸漸平穩起來，面對工作的向心力與行動力都有望在提升許多。

金錢運勢★★★
平淡的一周，不會有太大起伏，也不會有什麼意外錢財進來，奧斯建議守成就好。

巨蟹座

整體運勢★★★
巨蟹朋友在處事上則顯得畏畏縮縮許多，對於未知的新事物感到些許的恐懼，造成評估時間太多而錯失機會。

愛情運勢★★
感情中的思緒則顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，奧斯建議下周面臨另一半時需要簡化些。

事業運勢★★★
學事業方面，則要注意積極度減少的狀況，工作上的考量度太多，讓自己做起事來顯得畏畏縮縮、綁手綁腳的。

金錢運勢★★
財運停滯，並不會有增加的狀況，如有投資的朋友奧斯建議你還是再觀望一陣子較好。

獅子座

整體運勢★★
獅子朋友過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裡頭，讓你受到過去情緒的影響，做事也顯得有氣無力。

愛情運勢★★
兩人容易為了一些小事情出現爭吵，也影響兩人對感情的堅持，所以面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好。

事業運勢★★★
學事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★
正偏財運都不是非常理想，破財的狀況也存在著，將影響自己的理財規劃。

處女座

整體運勢★★★
處女朋友則顯得消極，在面對長久以來熟悉的事物或是工作也提不起勁，這樣的狀況多少影響過去自己的積極努力，會有功虧一簣的可能性存在。

愛情運勢★★★★
情感中的相處則顯得溫和，對另一半的付出更加無怨無悔，讓另一半在下周感到窩心許多，也變得更加親密。

事業運勢★★★★★
學事業方面，更加努力在目前的工作上，沒有其他的想法，只是單純想把目前的工作做好，而這樣努力的態度也吸引到不少的正面評價。

金錢運勢★★★★
偏財運良好，自己接案子的朋友可以多和朋友接觸，也許會有意外獲得還不錯的金錢入帳。

天秤座

整體運勢★★★★
天秤朋友要好好把握，過去的辛苦付出與勞累都逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下周告下一個段落。

愛情運勢★★★★
雙方對於感情的努力與付出都在下周開始收穫了。所以在感情中也顯得成熟許多，感情的發展方向也都在兩人的預期之中，將會是還不錯的一周。

事業運勢★★★★★
學事業方面顯得順利許多，若是過去對於工作上有努力付出的朋友，也有望開始獲得回報，雖然過去存在著辛苦與勞累，但隨著下周的回報也不再那麼在意。

金錢運勢★★★★★
正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友，把握機會進場在下周有望開始獲得回報。

天蠍座

整體運勢★★★
天蠍朋友要稍微當心了，過往的努力是否又都沒朝正確的方向呢？目前的穩定在下周可能受到過往努力方向錯誤的影響，導致有些許破壞的暗示存在。

愛情運勢★★
問題的產生需要兩人共同的解決，若只是單方面的在意與努力，對愛情將會造成更大的裂痕，下周在感情上如果遇到問題，要兩人好好的溝通與努力。

事業運勢★★★
目前的學事業環境中呈現了停滯的狀況，但卻不是外在環境導致，更多原因是自己對於目前環境沒有什麼信心，也不覺得自己能夠勝任怎樣的工作。

金錢運勢★★
財運不佳的一周，投資或其他像是買樂透等都不會有進財的可能，盡量把錢省下來吧。

射手座

整體運勢★★★
射手朋友轉入思考的週期，原因來自手邊的事情開始變得繁雜，讓自己的行動力因此開始下降了。

愛情運勢★★★
對於目前的愛情稍微冷卻，兩人對於這段愛情出現想法上的出入，讓某一方在下周感到些許的壓力。

事業運勢★★★
學事業方面有阻礙發生，讓目前的事情無法有效的去做，且過度思緒計畫也讓你在工作上無法放心去做。

金錢運勢★★
正偏財運不佳，可能會有多餘的支出讓你感到壓力，所以下周要注意自己的理財狀況。

摩羯座

整體運勢★★★★
摩羯朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多。

愛情運勢★★★★
愛情運勢受到整體運勢的影響，也代表雙方的關係相當穩定，沒有煩人的阻礙，彼此的互動關係也相當的良好。

事業運勢★★★★
學事業方面，也開始感覺到滿意，對目前的現況也都能接受並安於現狀，而這樣的狀況大致來說是很好的。

金錢運勢★★★★
正財運還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息。

水瓶座

整體運勢★★
水瓶朋友則顯得自找麻煩，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周顯得焦躁憂慮許多。

愛情運勢★★
安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加，身為你的另一半也因為如此顯得較有壓力，奧斯建議要調整一下心態。

事業運勢★★
學事業方面，對自我的不信任及環境沒安全感也存在，這樣的狀況也影響到了同事之間的相處，有爭執的暗示存在。

金錢運勢★★
正偏財運都不是太理想，多注意一些情緒上造成的花費，多避免一時的衝動而花錢。

雙魚座

整體運勢★★★
自我的不確定感增加，自信心也隨之消退，將成功的機會越推越遠，另外下周情緒起伏較大，有不小失控的可能性存在，要注意了。

愛情運勢★★★
雙方下周在感情上出現了點困難，也因此互動及溝通都減少，某種程度來說是因為自我信心的消退，而開始懷疑起了對方，奧斯提醒要多注意這方面的狀況。

事業運勢★★
學事業方面，掌握度降低讓自己稍稍面臨困境，甚至因此產生忌妒別人或排斥別人的狀況及想法，奧斯提醒下周面對問題要多敞開自己，接受外援比較好。

金錢運勢★★
正偏財運皆不理想，下周對於物質慾望的提升，會讓自己多花了點錢，要多注意。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

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