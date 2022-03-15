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女星「美腿養成術」公開！Jisoo皮拉提斯5招變腿精、潤娥愛用精油泡腳

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實習記者施至真／綜合報導

天氣漸漸回暖，不少人想要穿上漂亮的洋裝出去玩，卻擔心健壯的小腿肌會顯得腿粗、比例差，其實要擁有一雙絕世美腿也並非難事，今天就從小禎、Jisoo等女星的日常美腿方法，養成一套屬於自己的秘技吧。

▲四位女星美腿養成秘技。（圖／翻攝youtube@Eylem Abaci）

▲女星的美腿也能靠後天養成。（圖／翻攝IG@sooyaaa__，@yoona__lim）

＃小禎：啞鈴＋弓箭步下蹲

成功瘦身引起話題的小禎，經常在IG曬出纖細長腿羨煞粉絲，為了練出穠纖合度的美腿，小禎表示除了弓箭步下蹲外，還要搭配啞鈴增加負重，才能鍛鍊到下半身的深層肌群。

＃Jisoo：皮拉提斯雕塑線條

身為女團成員，Jisoo每次最少要練2小時的舞，並且為了使肌肉線條更修長好看，除了拉筋之外，她最常利用皮拉提斯雕塑腿部線條，今天就從5招基本動作，練出纖細美腿。

第一招　勾腳＋上下抬腿

將雙腳呈現三角型姿勢，其中一隻腳伸直，上下抬伸。

▲四位女星美腿養成秘技。（圖／翻攝youtube@Eylem Abaci）

▲皮拉提斯可雕塑腿部漂亮線條。（圖／翻攝youtube@Eylem Abaci，下同）

第二招　勾腳＋轉圈圈

將雙腳呈現三角型姿勢並攏，抬起後，雙腳由內而外繞圈，此動作可加強大腿肌肉與腹部核心。

▲四位女星美腿養成秘技。（圖／翻攝youtube@Eylem Abaci）

第三招　勾腳＋畫圓

將雙腳呈現三角型姿勢，其中一隻腳伸直，由內向外畫圓。

▲四位女星美腿養成秘技。（圖／翻攝youtube@Eylem Abaci）

第四招　側臥＋上下抬腿

將身體側臥躺好，雙腳伸直，上方的腳以「上下左右」的循環方式抬伸。

▲四位女星美腿養成秘技。（圖／翻攝youtube@Eylem Abaci）

第五招　勾腳上下抬腿加強版

雙腳呈現三角型姿勢，其中一隻腳踮起，並利用核心力量支撐腰部和臀部，另一隻腳一樣伸直上下抬伸。

▲四位女星美腿養成秘技。（圖／翻攝youtube@Eylem Abaci）

除了練習小禎推薦的弓箭步下蹲，和Jisoo的腿部皮拉提斯外，最重要的還是運動後的保養。

＃李聖經：刮痧按摩腿部

說到美腿絕對不能忘記李聖經啊！為了避免養成發達的腿部肌肉，李聖經每天運動後，會利用刮痧的方式按摩腿部，疏通經絡循環，使腿部線條更加筆直。

＃潤娥：足浴改善水腫

潤娥平時運動量大，不用刻意減肥就有纖細好身材，然而為了養成腿部柔和的肌肉線條，她會利用足浴方式加強血液循環，除了改善水腫問題，也能順便緩解女生體寒而導致的四肢冰冷問題。另外潤娥表示，泡腳時在水中加入精油，可以放鬆緊繃的身心，效果更加倍。

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關鍵字：

美腿, 訓練美腿, 按摩, 女星, 小禎, Jisoo, 李聖經, 潤娥

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