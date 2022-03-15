「韓國小泡芙」獨門吃法不輸台版！吃到最後包裝盒底還有驚喜

文／Lookin 圖／Lookin提供

看起來像是台灣國民零食義美小泡芙雙胞胎的韓國小泡芙，同樣也是韓國朋友們心目中的國民零食。

這款在台灣社群媒體上擁有廣大支持度的韓國小泡芙，現在台灣超市還有網拍都能輕鬆買到，不過，它究竟與我們熟悉的義美小泡芙有什麼不一樣呢？

海陀韓式鬆軟小泡芙

來自韓國食品大牌HAITAI的海陀韓式鬆軟小泡芙，正式名稱其實叫做「全壘打球」（해태「홈런볼」），韓文直接念作英文的「Home Run Ball」，是每一個韓國人一定都耳熟能詳的著名零食。搭配著可愛棒球運動員造型的全壘打球當然一定會與棒球有關，據說，它曾經也是韓國職棒創始球隊海陀虎在棒球比賽時的幸運物哦。

全系列口味比一比

甫1981年發售以來，全壘打球有過各式各樣的口味，甚至還做成冰淇淋！

目前在市面上可以看得到的全壘打球大概有三種，分別是牛奶、巧克力以及提拉米蘇。

與台灣朋友們喜歡將義美小泡芙放入冷凍庫冰冰涼涼地吃，韓國朋友們也有一個獨門全壘打球吃法——氣炸鍋180度三分鐘！

1. 牛奶口味

紫色包裝的牛奶全壘打球熱量為每100g=566卡，每盒為46g包裝，內餡添加了香草提升風味。

與義美小泡芙同樣口味的牛奶全壘打球，實際上味道與口感都不太一樣，著名的鬆軟口感，直接被進口商命名為「韓式鬆軟小泡芙」。

2.巧克力口味

打開包裝的瞬間，感覺巧克力口味的全壘打球似乎份量最多？

綠色包裝的巧克力全壘打球熱量為每100g=562卡，每盒為46g包裝，巧克力內餡非常驚喜地加了花生醬！巧克力全壘打球可能是最受歡迎的全壘打球口味，過往的全壘打球廣告幾乎都是以它為主打，美國電視媒體甚至還拍攝到了韓國棒球選手姜正浩將近滿滿一箱的全壘打球——果然，全壘打球真是球員們的幸運物呢。

3.提拉米蘇口味

咖啡色包裝的提拉米蘇全壘打球熱量為每100g=552卡，每盒為46g包裝，巧克力為基底的內餡除了花生醬，還添加了軟乾酪以及馬茲卡彭乳酪加重風味，味道與巧克力口味其實非常接近，但是比較不甜而且還略帶畫龍點睛的鹹味哦。

吃到最後有驚喜！

把所有的全壘打球統統吃光之後，發現它原來塑膠盒底下還有一個棒球運動員！真是太可愛了呢。

和菓子總共拿到兩種，不知道總共會有幾種呀。

台韓泡芙比一比

大家都說台灣義美小泡芙還有韓國海陀韓式鬆軟小泡芙非常相似，不知道確切哪裡不一樣呢？

口感：台灣版非常酥脆，韓國版較為酥軟。

口味：台灣版擁有多種口味，韓國版則日新月異最終保留三種口味。

內餡：由於用料不同，台韓相同口味味道也有明顯不同。

熱量：台灣版熱量較高，韓國版熱量較少。

形狀：台灣版擁有明顯擠花水滴尖頭狀，韓國版較為渾圓，沒有擠花水滴尖頭狀。

容量：台灣版為57g，韓國版為46g。

盒子：台灣版盛裝盒為分格兩格的塑膠盒，因口味不同擁有不同顏色；韓國版盛裝盒為不分格白色塑膠盒，盒底印有全壘打球吉祥娃娃，圖案有不同隨機種類。

溢料：台灣版的盒底通常會留有少許內餡，韓國版則幾乎沒有溢料。

以牛奶口味的台灣義美小泡芙還有韓國海陀韓式鬆軟小泡芙做比較，大家可以發現兩者明顯的差異，同樣是牛奶內餡的口味，右邊台灣版的顏色較白，左邊的韓國版的顏色則較黃，形狀也有明顯不同，台灣版的有尖尖的尖頭而韓國版的就是胖胖圓圓的模樣哦。

曾經在網路上看到許多前輩們形容韓式鬆軟小泡芙的鬆軟口感，以和菓子個人觀感來說，我並不太以為那是全然的鬆軟，可能，比較接近酥軟嗎？擁有烘焙過的香酥，比一般泡芙硬一些又比義美小泡芙軟一些，是非常獨樹一幟的口感。

和菓子吃小泡芙的幸福感則來自非常奇怪的地方。食用小泡芙到最後，通常還有許多滿溢的甜美內餡留在盒底。這時候直接用手挖起或是使用小湯匙，都是最完美的句點！

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