香菜、杏仁已經不夠看！怪味香氛蠟燭盤點，「寶寶尿布」聞過都皺眉

文／Lookin 圖／Lookin提供

現代人講求儀式感，常常看電視、看書的時候，都要點上一個香氛蠟燭來增加氣氛。但不知道有沒有人對某些奇怪味道的香氛蠟燭特別感興趣呢？這邊小編就特別挑選了來自香港的The Wax Can跟來自美國芝加哥The Stinky Candle co.這兩家專出怪味蠟燭的品牌要來介紹給妳們，可能平時的日常用不太上，但或許討厭的人生日或是聖誕節交換爛禮物時就可以派上用場了！

【The Wax Can】

▲The Wax Can怪味蠟燭，(左）Coriander Garden－芫茜花園、（右）I Left Almond Tea to MOM |－把杏霜留給母親（圖／翻攝IG@the.wax.can，下同）

香菜蠟燭已經成為怪味蠟燭的基本盤了，L:A BRUKET、Loewe這些知名大品牌也都有出香菜味的蠟燭，但身為反香菜人士的小編，有實際聞過味道，並沒有大家所說的會喜歡這個味道，小編還是相當的抗拒… The Wax Can也有一款Coriander Garden－芫茜花園，這款蠟燭混入少量的檸檬草香氣，讓一開始聞到更覺清新並讓本身不喜歡香菜的人更容易接受。另一個「有些人喜歡有些人不喜歡」的爭議味道是杏仁，「I Left Almond Tea to MOM |－把杏霜留給母親」，其實這也是款小編不敢靠近的味道，每每經過賣杏仁茶的攤販，小編都要憋氣才敢經過，不知道這款是不是就是那樣的味道…

▲Fat Boy Water－肥仔水與Fat Guys－肥兄弟



Fat Boy Water－肥仔水與Fat Guys－肥兄弟，這兩款蠟燭應該可以說是美食調的味道，是大家所熟悉的可樂味跟薯條及起司漢堡的味道，能營造一種好像來到麥XX的感覺，店主說：最適合夜晚想吃垃圾食物又想減肥的朋友，聞一下就自然不會那麼餓了。（真的是這樣嗎！不是會越聞越餓？！）

▲DAD SOCK臭襪子。

不要懷疑，這款蠟燭絕對是臭的，臭得像一雙12個月沒有洗過，充滿汗味的襪子。看到這款蠟燭，腦中只浮現媽媽捏著鼻子，用兩隻手指很小心的捏著被爸爸亂丟的襪子～

▲Oh! Good Baby與Oh! Bad Baby。



Oh! Baby系列有兩款味道，分別是Oh! Good Baby乖BB與Oh! Bad Baby臭BB，畢竟寶寶也是有分天使寶與惡魔寶。Good Baby主要氣味是爽身粉，前調略帶一點白蘭花香；而Bad Baby未燃燒時是Good Baby的氣味，但燒了一段短時間後，可恨的尿片味便會浮現上來，是不是充滿驚喜呢？！

▲Mr. Vampire's Breath－殭屍的呼吸



配合萬聖節，店主將收藏了很久的怪味上架了Mr. Vampire's Breath－殭屍的呼吸，它的氣味有點像腐肉味跟長時間不刷牙呼出來的難聞口氣混合在起來。而且為了營造出血的金屬感，還特意加了玫瑰醚（Rose Oxide）來增加血腥感，或許在看殭屍片或是喪屍片的時候，點上它會有很臨場感。

【The Stinky Candle co.】

▲The Stinky Candle co.培根蠟燭。（圖／翻攝IG@stinkycandle，下同）

The Stinky Candle也是一家專出奇怪味道的香氛蠟燭品牌，首先介紹一些比較Peace的味道，他們家也推出許多美食調的味道，例如：培根、奶油口味的爆米花、蘋果派、Pizza、巧克力餅乾、洋蔥、大蒜…種類非常之多。也有推出適合感恩節的南瓜派口味與聖誕節的薑餅人口味。

▲金錢的銅臭味，應該很多人想點著入睡。



哇～是幸福的銅臭味！感覺如果點著這個蠟燭入睡，應該可以做一個中樂透頭獎的夢吧！這也是小編最能接受的味道了～光想都覺得開心！

▲汽油味與新車味。



忽然想起以前有個朋友在加油站打工，還說會去加油站打工，就是因為特別喜歡汽油的味道，妳們說是不是該買這款蠟燭送她！另一款NEW CAR感覺很適合當配套組合，小編個人很不喜歡新車的皮革味，每次都聞到頭暈，不知道妳會不會也是這樣呢？

▲（左）尿騷味與（右）體味。



而且只要味道特別的怪，網站都會有一個Brave buy的標籤，而且Brave buy系列的產品都會比正常味道的蠟燭稍微便宜一點喔！讓妳不會礙於價格，更有勇氣下單，Brave buy系列的味道有尿騷味、嘔吐、腐肉、體味…等，讓妳想都不敢想的味道，他們都做出來囉！說實在品牌也真的很有勇氣才能推出這些味道…

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