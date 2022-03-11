蛋黃哥回來了！主題餐廳超Ｑ生吐司竟只要10塊　豐富周邊逛到失心瘋

記者王則絲／台北報導

還記得以「蛋營養」一句名言成名的三麗鷗卡通人物蛋黃哥嗎？許久不見的蛋黃哥，近日於台北三創開設了「蛋黃哥期間限定店」，店內主題餐題不只推出蛋黃哥造型的漢堡、鬆餅⋯⋯還有只要「10塊錢」的生吐司！周邊部分也超豐富，包括巨型療癒的抱枕、雙層玻璃杯⋯⋯，粉絲一定失心瘋！

▲台北三創園區「蛋黃哥期間限定店」3月10日～4月19日。（圖／品牌提供）

總是軟軟、爛爛、懶得做任何事的蛋黃哥，擁有療癒人心的奇妙力量，雖然平靜了一陣子，但相信粉絲們還是抵擋不了蛋黃哥的可愛魅力。本次快閃店精心策劃主題餐廳料理，包括白醬肉丸薑黃飯、茄汁義大利麵、培根漢堡，以及鬆餅、蛋塔、霜淇淋等甜食和飲料，上頭都能看到蛋黃哥招牌的軟爛表情，可愛爆棚。而更不能錯過的是，快閃店開幕首10天，「蛋黃哥生吐司」只要10塊錢就能帶回家！

▲「蛋黃哥期間限定店」開幕首10日，超可愛的「蛋黃哥生吐司」只要10塊錢（原價69元）。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



久違和粉絲們見面的蛋黃哥，這次快閃店囊括週邊品項十分豐富，像是巨型抱枕、午睡枕、小玩偶簡直太療癒，基本的馬克杯、杯墊則印上了蛋黃哥光滑的屁屁圖案，其中一款「雙層玻璃杯」更是超有質感。另外還有水瓶、面紙套、雨傘、地墊、圍裙、3C配件⋯⋯等小物，Ｑ萌的周邊超好逛、讓人失心瘋。

▲「蛋黃哥期間限定店」周邊小物。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

近期民眾可參與的快閃店活動，還有丹寧品牌LEVI'S在台北SOGO忠孝店大門前廣場設置的快閃店，為呼應其靈感來自新鮮蔬果的Fresh系列，將現場打造成了農夫市集的概念，民眾可在此打卡領取鮮榨果汁，一旁還有好玩的拓印明信片體驗。

▲LEVI'S為歡慶Levi’s® Fresh上市，於3月11日起，特別在台北SOGO忠孝店1樓中大門前廣場設置快閃店。（圖／品牌提供）