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不只葉黃素有用！營養師曝5大「護眼營養素」　菠菜幾口就達標

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▲▼ 營養師曝5大「護眼營養素」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師建議可補充「護眼營養素」來幫助保健眼睛。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人對於3C產品的依賴性逐漸加深，幾乎人手一機，許多人從工作到下班休閒都是長時間緊盯螢幕，知名營養師高敏敏就提醒，眼睛長期暴露在藍光下會增加視力損傷、罹患青光眼、黃斑部病變、白內障的機率，而眼睛的損傷是不可逆的。除了適當使用3C和休息，她也特別分享5種「護眼營養素」，建議透過飲食來護眼，由裡到外改善眼睛健康。

高敏敏提醒，如果常常覺得眼睛不舒服、乾澀，視力模糊、時好時壞⋯，有以上情況真的要特別注意眼睛的保養！建議可多吃以下5種含有「護眼營養素」的食物，除了大家熟知的葉黃素，還有其他營養也要均衡補充。

▲▼ 營養師曝5大「護眼營養素」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃葉黃素＋玉米黃素

這2個營養素是唯2能存留在黃斑部的抗氧化物，過濾對眼睛有害的藍光、保護眼睛細胞，避免病變。

高敏敏更表示，一天所需的葉黃素，其實只要吃幾口菠菜就夠了！有研究發現 每天攝取6mg的葉黃素，對於預防黃斑部病變就很有幫助，只要天天都有吃到蔬菜就可以護眼。除了菠菜，其他像是地瓜葉、芥菜、綠花椰⋯等綠色蔬菜，每天也只要1/3碗就夠了，也可以多吃玉米，其也含有豐富的葉黃素＋玉米黃素。

▲▼ 營養師曝5大「護眼營養素」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃花青素

花青素可以促進血液循環、降眼壓，像是藍莓、葡萄、櫻桃、茄子等蔬果中都含有豐富的花青素。

▲▼ 營養師曝5大「護眼營養素」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃維他命C

維他命C可幫助防止眼睛老化、預防白內障，可多攝取橘色柳丁、黃色檸檬、綠色奇異果等。

▲▼ 營養師曝5大「護眼營養素」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃維他命B群

維他命B群可保護視神經、自我修護，讓眼睛更明亮清晰，像是燕麥、糙米、綠色蔬菜、肉類等都是富含維他命B群的食物。

▲▼ 營養師曝5大「護眼營養素」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃Omega-3

Omega-3可減少眼睛乾澀，保護感光細胞，也能幫助視神經發育，且眼睛的視網膜感光細胞膜，有一半成分都是DHA，而Omega-3是唯一能通過視網膜屏障進入眼睛的不飽和脂肪酸。所以建議平時可以多攝取像是鮭魚、鯖魚等深海魚，針對素食者，堅果、芢胡麻油、藻油、橄欖油⋯也是很好的補充來源。

高敏敏建議均衡攝取含有以上5種營養素的食物，用不同營養素的補充來保健眼睛。此外，也要記得，用眼50分鐘就休息10分鐘，可多看看戶外的遠方，放鬆眼睛睫狀肌，這樣才能內外兼具的保持眼睛健康。

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關鍵字：

健康, 眼部保健, 眼睛, 疲勞, 用眼過度, 藍光, 保養, 護眼, 飲食, 食物, 營養, 營養師, 高敏敏

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