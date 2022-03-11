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ROSÉ包緊緊藏不住S曲線　Tiffany珠寶助攻當魅力女神

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▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲BLACKPINK成員ROSÉ演繹Tiffany 2022 HardWear系列形象廣告。（圖／Tiffany & Co.提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓人氣女團BLACKPINK是時尚圈的帶貨王，各個成員都有一線品牌代言。當中ROSÉ是美國珠寶品牌Tiffany & Co.全球代言人，第二度為中性風格的HardWear系列珠寶拍攝廣告，她換穿各式黑色服裝藏不住S曲線，再搭配酷味十足的珠寶，魅力四射。

▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲ROSÉ以黑洋裝與絲襪的微性感造型，搭配Tiffany HardWear系列新品。

Tiffany於2017年推出HardWear系列，其扣環造型源自1971年的一款古董手環，而工業風造型則發想自紐約特色，有型設計迅速獲得消費者青睞，今年7月將發表18K玫瑰金扣環鑲鑽的新款項鍊與手鍊，11月則將發布全鑲鑽款，身為代言人的ROSÉ已搶先戴上，她接連換上黑色平口小洋裝、黑色褲裝再踩上三吋高跟鞋，盡顯女神氣勢。

▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Tiffany HardWear 18K玫瑰金鍊結設計鑲鑽項鍊，2,045,000元。

▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊，330,000元。

久未公開亮相的歌手蕭亞軒，則是義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）忠實擁護者，收藏多件經典珠寶，正在台展出的MAGNIFICA系列高級珠寶她也搶先看，一連試戴鑲嵌藍寶石與鑽石的珍珠項鍊，以及鑲嵌重量級帕拉依巴碧璽的Mediterranean Queen項鍊、祖母綠與鑽石項鍊，親自示範高級珠寶不一定只能配晚禮服，與她寬鬆的白色針織毛衣也能完美搭配。

▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲蕭亞軒以白色針織毛衣，搭配寶格麗Magnifica系列鑲嵌藍寶石與鑽石的珍珠項鍊。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲蕭亞軒還試戴寶格麗Magnifica系列Mediterranean Queen帕拉依巴碧璽、祖母綠與鑽石項鍊（左）以及祖母綠與鑽石項鍊。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

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關鍵字：

Rosé, Tiffany & Co., BVLGARI, 寶格麗, 蕭亞軒

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