LEVI’S在這擺攤送鮮榨果汁！　慶祝「糖果色系丹寧裝」復刻重出

記者王則絲／台北報導

丹寧品牌LEVI’S為迎接以新鮮蔬果汲取靈感的「Fresh系列」上市，於台北SOGO忠孝店外廣場舉辦為期10天的「Levi’s® Fresh果然好看春日體驗營」，將現場打造出異國風水果攤般的可愛造景，只要到現場拍照打卡就能換取免費新鮮果汁，且一旁還有手作拓印明信片可以體驗，快閃期間至3月20日止。

▲「Levi’s® Fresh果然好看春日體驗營」期間限定3月11日～3月20日。（圖／品牌提供）

提到丹寧、牛仔單品，第一個想到的就是藍色的水洗布料，不過其實當丹寧染上繽紛的糖果色系，更是意想不到的活潑、有個性。LEVI’S曾在1970年發表過Fresh Produce系列，靈感來自於新鮮蔬果，然而著眼於時下年輕人對水果的熱愛，LEVI’S決定復刻推出，帶來全新的「Levi’s® Fresh果然好看」系列。

▲LEVI’S復刻推出「Levi’s® Fresh果然好看」系列。（圖／品牌提供）



「Levi’s® Fresh」系列的染料使用三種天然來源，運用如洋茜根萃取和天然靛青、如食品廢棄物的農業副產品，以及黏土、碳酸鹽、和天然氧化物，搭配特殊染色技巧來染色，產生鮮明的色系包括蜜桃粉色、薰衣草色、粉紅色和檸檬黃色，並帶有丹寧材料特有的刷色霧感，且該系列還使用多種節水技術，以強調且實行永續的概念。

▲「Levi’s® Fresh果然好看」系列繽紛的色彩主張天然染色而成。（圖／品牌提供）



系列單品回溯70年代，同時注入現代活力，丹寧夾克外套、色彩繽紛的短Tee、連帽上衣⋯⋯，各種單品上皆有不同的蔬果元素，成為童趣的可愛亮點。

為迎接Fresh系列的上市，LEVI’S特別設立了快閃店，就位於台北SOGO忠孝店外廣場，呼應蔬果的靈感起源，現場打造成像是異國風農夫市集的模樣，擺著滿滿的水果攤，拍起照來非常有Fu，且只要拍照打卡就能兌換新鮮果汁，有蘋果柳橙和火龍果鳳梨口味，編輯試喝覺得口味十分清爽，且喝得到果粒。另外，一旁還有設置手作拓印明信片區，可自己將顏料蓋進圖案中，因很難對準而產生隨性、突出的色塊，反而能讓每個人都獲得獨特的作品，十分有趣。

▲「Levi’s® Fresh果然好看春日體驗營」快閃店體驗活動。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



近期話題快閃活動，還有許久沒見的「蛋黃哥」！即日起於台北三創設立「蛋黃哥期間限定店」，不只有超多的豐富周邊，讓粉絲逛到失心瘋、荷包出血，內部的主題餐廳也相當用心，推出白醬肉丸薑黃飯、茄汁義大利麵、培根漢堡，以及鬆餅、蛋塔⋯⋯等甜食和飲料，每一樣都能看到蛋黃哥招牌的表情在上頭，療癒破表。

▲台北三創園區「蛋黃哥期間限定店」3月10日～4月19日。（圖／品牌提供）

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