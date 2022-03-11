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「人間芭比」Somi保養秘訣公開！靠刮痧棒瘦小臉、自製面膜竟能吃

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記者王蓁蓁 / 台北報導

憑藉著期間限定女團I.O.I走紅的Somi（全昭彌），以高顏值的深邃臉蛋驚艷各界，有著荷蘭與南韓的混血面孔，更讓她獲封「人間芭比」，尤其是巴掌小臉即便是在鏡頭的「摧殘」下，照樣毫無破綻，Somi近日也分享了她常用的3招妝前保養秘訣，除了自製的「可食用」面膜外，她也熱愛收集各式刮痧棒，還有穴道按摩來達到消水腫的「瘦小臉」效果，只要掌握好這些秘訣，也能擁有「芭比」般的顏值。

＃自製營養面膜

▲Somi 。（圖／翻攝IG）

材料：燕麥片、杏仁粉、放軟後的香蕉

Somi說到片裝面膜可以幫助肌膚補水，而像這樣的營養面膜則能有效滋養肌膚，而且更加溫和，跟一般的面膜一樣敷10分鐘左右，接著用清水沖掉，用溫毛巾輕輕擦拭臉龐，想不到食材可以做成面膜吧？不要邊敷邊吃光了！

＃刮痧棒按摩法

▲Somi 。（圖／翻攝IG）

熱愛收集各種按摩工具的Somi，透露因為很愛吃容易造成水腫的鹹食，所以按摩消水腫的步驟十分重要，首先她會運用刮痧棒上的小滾珠按摩眼下，接著是在額頭中央來回按摩，再來帶到眉骨上方的穴道，最重要的「瘦小臉」下顎線，則是以由下往上拉提的方式進行，很多人都會忽略的頸部也不能放過，Somi提到按摩可以很快就能看見成效，所以很適合在妝前使用。

＃腋下淋巴按摩法

▲Somi 。（圖／翻攝IG）

Somi十分沈迷於消水腫，每天早上都一定會進行「腋下淋巴按摩」，且步驟超級簡單馬上就能學會！先將手臂舉高，然後用手按住連接著腋下與身體的肌肉不斷按摩，算是一種淋巴按摩法，對於退水腫能達到十分明顯的效果。

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關鍵字：

Somi, 全昭彌, 人間芭比, 保養

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