皮膚科醫師教「預防＋改善法令紋」6秘訣：體重竟也有影響！

▲皮膚科醫師分享預防＆改善法令紋秘訣。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導

女生努力保養就是希望能維持肌膚好狀態，除了討厭粉刺、痘痘，更討厭皺紋出現，一有紋路立馬看起來就老好幾歲，尤其最明顯的法令紋，就算化了妝都顯得滄桑、疲累感。知名皮膚科醫師廖苑利就分享了能幫助預防＋改善法法令紋的6大秘訣，快趁法令紋還沒現身前開始防堵，維持臉部緊緻、平整飽滿。

廖醫師指出，法令紋的成因分為內因和外因，內因就是每個人的遺傳，而外因則包含環境污染、生活呀、睡眠不足等生活習慣相關；過胖導致臉部脂肪下垂；皮下組織萎縮，膠原蛋白流失等三大面向。

＃逆向性按摩

按摩前先塗抹最接近人體皮脂的油脂，像是精華油、含有維A衍生物成分的護膚品，像是A醇、A醛、A酯、玻色因、六胜肽等。將手指合攏，雙手從下巴網耳朵方向划拉，再用拇指和食指沿著法令紋向上拉口角肌。

＃控制體重



皮下脂肪層越厚，法令紋可能越嚴重，但也要注意不要過度減肥，尤其是短時間暴瘦，皮下脂肪對於面部飽滿度也很重要，如果太少了，可能也會讓法令紋明顯，所以控制好體重也可以使法令紋外側脂肪變少，使紋路變淡。

＃做好防曬



皮膚衰老的主要危害就是光老化，也就是皮膚長期因紫外線照射後起皺，所以做好防曬是首要關鍵。建議一年四季都要做好防曬防護，除了擦防曬霜外，還建議搭配硬防曬，像是遮陽傘、遮陽帽、口罩等阻擋紫外線。

＃表情管理



愛抿嘴、噘嘴、愛笑，面部表情過於豐富，口輪匝肌經常拉過大，時間一長就會加深法令紋的行程。

＃使用抗老保養品



廖醫師建議大家可從成分和質地2方面來挑選抗老產品。成分方面建議挑選含有維他命C類的產品，可幫助防護皮膚組織以免受到日光的傷害，並能刺激膠原組織的再生；還有溫和酸類，像是蘋果酸、杏仁酸、A醇等，這些酸類成分滲透到肌膚底層時，可刺激膠原組織再生，幫助更新老舊角質，促進皮膚新陳代謝。

而質地上，廖醫師也給出3個建議。

1.水和油缺一不可，必須保持兩者的平衡。



2.保養品使用順序，建議先用水性精華，後用精華油。



3.大油皮只用精華水即可，若是乾性肌，用完精華水要再用精華油或乳霜。

＃醫美＋保養結合



可在真皮層或真皮層、表皮層交界處注射玻尿酸，像是大分子玻尿酸就用於改善法令紋，效果大約可維持2年。而可與玻尿酸搭配協同作用的治療方式有3種，像是膠原蛋白（比較少用）、聚左旋乳酸和洢蓮絲（Ellanse）。

如果年紀超過55歲，則建議採取線拉提的治療方式，像是電波拉皮(熱瑪吉)或音波拉皮。

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