「虛擬網紅」年賺3億元，收入是真人512倍！穿戴精品吸粉又吸金

記者鮑璿安、王則絲／專題報導

各國的明星、藝人透過各種品牌代言的工作賺進大把鈔票，但若代言明星不小心失言、違反道德，往往讓品牌面臨需要極速切割的窘況，也因此現在許多品牌將觸手伸往不必擔心形象崩壞的「虛擬網紅」，難道巨星們未來將有可能被「假人」取代？像是最知名的虛擬網紅Miquela Sousa，一年便可賺進3億多元台幣，是普通人年收入的512倍，吸金力絲毫不輸給真人網紅，甚至更勝一籌。

▲頭號虛擬網紅Miquela Sousa ，IG擁有超過3百萬粉絲追蹤 。（圖／翻攝自Lilmiquela IG）

以頭號虛擬網紅Miquela Sousa（@Lilmiquela）為例，在IG擁有超過3百萬粉絲追蹤，她的人設是19歲、擁有巴西與西班牙血統，而齊瀏海與滿臉雀斑是最大特色。她是名副其實的「假人」，由矽谷人工智慧科技公司Brud以三維動畫等電腦技術合成，打造成為目前最受時尚品牌重視的虛擬網紅。Lilmiquela深受寵愛，除了在貼文中穿戴GUCCI、Givenchy精品，還曾經登上時尚雜誌《VOGUE》，並攜手超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）一同出鏡CK Calvin Klein廣告， 如此待遇，連一般KOL或藝人都不易擁有。

▲Lilmiquela穿戴名牌，收入還高達900萬英鎊 。（圖／翻攝自IG）

Lilmiquela2018年更與蕾哈娜等人被時代雜誌評選為「最具影響力的網際網路人物」之一，一張張美照背後其實商機無限，英國《太陽報》曾統計她的收入，高達900萬英鎊（約3億3625萬台幣），根據台灣2021年整體年薪平均65.6萬元的數字來計算，虛擬網紅的收入至少是普通人的512倍。

▲AYAYI是大陸虛擬網紅的代表，（圖二）戴上了Tiffany Co. 最新Knot系列珠寶 。（圖／翻攝自IG）



大陸則有AYAYI作為虛擬網紅的代表，一頭俏麗短髮搭配上精緻到極致的臉蛋，去年（2021年）5月在小紅書上出道，閱讀量達到3百萬，一夜就吸粉4萬人，不少人討論她是虛擬還是真實的同時，就已經賺足了聲量。AYAYI是由MetaHuman Creator技術打造，甚至是皮膚的細緻度、微表情都能逼真刻畫，如今AYAYI已經戴上了Tiffany Co. 的Knot系列珠寶、擦上MAC粉底液，未來還可能進軍歌唱舞蹈界。

▲南韓虛擬網紅Rozy的穿搭照以及代言照。（圖／翻攝自IG@rozy.gram）



而在明星、網紅充斥的南韓，則有虛擬網紅Rozy突破重圍、脫穎而出，於2018年首次在IG上曝光的Rozy，由創意工作室Locus的子公司Sidus Studio X打造，至今累積12.3萬粉絲，雖然相比前方案例粉絲數相對少，但是據外媒報導，Rozy去年的商業收入達10億韓圓（約2,300萬元台幣），相當可觀，更體現虛擬網紅驚人的吸金力。

▲各國代表性虛擬網紅的粉絲數 。（圖／ETtoday製圖）

「虛擬網紅」效益在全球發酵，不只捲入醜聞機會低、可控性高，且外型不受時間影響之外，還有能跨越空間的優點，不過虛擬網紅也不是像神話般萬能，若是經營者操作失誤，依然有可能引起粉絲反彈，且虛擬人物要模擬出真人的「溫度」還有一段距離需跨越，而虛擬人物可以做到多少事，則是建立在龐大的資金上，為維持資金收入，就要持續開發更多互動方式，否則觀眾也是會看膩的，這是虛擬網紅們將面臨的問題。