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《蝙蝠俠》羅伯派汀森「超ㄎㄧㄤ」語錄：我又老又醜、一年僅兩周有腹肌

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記者王蓁蓁 / 台北報導

羅伯派汀森（Robert Pattinson）近期演出新版《蝙蝠俠》備受注目，以《暮光之城》帥氣逼人的吸血鬼爆火的他，帥氣、性感的長相加上185公分的極品身材，成為不少女孩心中的男神，不過私下毫不做作的「超ㄎㄧㄤ」作風，甚至多次在訪問中語出驚人，超做自己的真性情卻讓他更加圈粉，以下就來盤點羅伯派汀森令人哭笑不得的超瘋語錄。

關於《暮光之城》

「我的演技總歸一句就是，一個戴了隱形眼鏡超不舒服的男人，他的表情就像你一邊便秘、一邊ㄎㄧㄤ掉。」

當主持人問道，哪一位夥伴會讓你感覺《暮光之城》的拍攝變得更有意義？
羅伯派汀森說：「SK-II 面膜吧！」

「我覺得《暮光之城》的故事真的很奇怪，為什麼大家都喜歡呢？它講的就是一個男的找到一個想交往的對象，可是又想喝光她的血之類的。」

「當愛德華說『妳的不應該和我在一起，因為非常想殺了妳』，貝拉的反應竟然是『我無所謂，我愛你』，她的腦袋肯定有點問題、而我的腦袋也有問題。」

關於《天能》

「當我第一次讀劇本時，我覺得我完全讀懂了，但當我第二次讀時，我覺得我可能太早下定論了，然後當我讀第三遍時、或者之後讀的每一遍，我就越來越糾結劇情到底在演什麼。」

「只到我在拍最後一場戲，我還在問導演一些基本問題『我現在是活著？還是死掉了』？」

關於《蝙蝠俠》

▲羅伯派汀森超ㄎㄧㄤ金句盤點 。（圖／翻攝IG）

▲羅伯派汀森《蝙蝠俠》電影首映。（圖 / 翻攝IG@dudewithsign )

「華納幫我找了健身教練、還給了我一套啞鈴與抗力球，但都被我無視了。」

當飾演「貓女」的伊克拉維茲（Zoë Kravitz）說自己每週至少鍛鍊5天，羅伯派汀森則回說：「只有我什麼都沒做。」

「如果我的《蝙蝠俠》失敗了，那我就只好去拍色情片。但是要藝術的那種（art-house porn）。 」

關於自己

被記者問到為什麼不玩IG呢？
羅伯派汀森回答：「我又老又醜，一年還只有大概兩個禮拜有腹肌。」

某天一位狂熱粉在他當時拍攝的公寓外等了三個禮拜後，羅伯派汀森走過去邀請粉絲一起吃晚餐：「在餐桌上我連續2個小時不斷的抱怨我的生活有多糟，最後她把帳單留給我付，然後再也沒有回到公寓外等我了。」

「我到現在還能有工作，還真的有點出乎我的意料，我猜我是不小心把自己的靈魂賣了。」

►羅伯派汀森罕見「梳油頭」宣傳《蝙蝠俠》　網笑：太整齊認不出來

►想二刷！《劇場版咒術迴戰0》12大金句：世上沒有比愛更扭曲的詛咒



 

關鍵字：

羅伯派汀森, Robert Pattinson, 語錄

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