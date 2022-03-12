《蝙蝠俠》羅伯派汀森「超ㄎㄧㄤ」語錄：我又老又醜、一年僅兩周有腹肌

記者王蓁蓁 / 台北報導

羅伯派汀森（Robert Pattinson）近期演出新版《蝙蝠俠》備受注目，以《暮光之城》帥氣逼人的吸血鬼爆火的他，帥氣、性感的長相加上185公分的極品身材，成為不少女孩心中的男神，不過私下毫不做作的「超ㄎㄧㄤ」作風，甚至多次在訪問中語出驚人，超做自己的真性情卻讓他更加圈粉，以下就來盤點羅伯派汀森令人哭笑不得的超瘋語錄。

關於《暮光之城》



「我的演技總歸一句就是，一個戴了隱形眼鏡超不舒服的男人，他的表情就像你一邊便秘、一邊ㄎㄧㄤ掉。」

當主持人問道，哪一位夥伴會讓你感覺《暮光之城》的拍攝變得更有意義？

羅伯派汀森說：「SK-II 面膜吧！」



「我覺得《暮光之城》的故事真的很奇怪，為什麼大家都喜歡呢？它講的就是一個男的找到一個想交往的對象，可是又想喝光她的血之類的。」

「當愛德華說『妳的不應該和我在一起，因為非常想殺了妳』，貝拉的反應竟然是『我無所謂，我愛你』，她的腦袋肯定有點問題、而我的腦袋也有問題。」



關於《天能》



「當我第一次讀劇本時，我覺得我完全讀懂了，但當我第二次讀時，我覺得我可能太早下定論了，然後當我讀第三遍時、或者之後讀的每一遍，我就越來越糾結劇情到底在演什麼。」



「只到我在拍最後一場戲，我還在問導演一些基本問題『我現在是活著？還是死掉了』？」

關於《蝙蝠俠》

