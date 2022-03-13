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準到心坎裡！「動物園心理測驗」，秒測你是否該換工作

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▲▼動物園心理測驗。（圖／Unsplash）

▲從照顧動物看出你是否適合目前工作。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

明天又是星期一，想到又要上班了，心真的好累，你一定有想過現在這個工作適合自己嗎？要不要轉職換跑道？網路掀起熱烈討論的「照顧動物」心理測驗，秒測目前工作是否適合你，一起來試試看！

如果你在動物園工作，希望自己被分配去照顧哪一區的動物呢？

A.爬行區

B.猛獸區

C.飛禽區

D.草食區

▲▼動物園心理測驗。（圖／Unsplash）

選A爬行區的你

爬行動物的視覺和聽覺都相當靈敏，選擇照顧爬行區的你，挑選工作時，最重視公司的穩定度，像是流動率高不高，公司環境是否舒適，工作上如果沒有大問題，你希望能順順的做下去。

▲▼動物園心理測驗。（圖／Unsplash）

選B猛獸區的你

猛獸兇猛且無所畏懼，對應在人的個性上，遇到什麼事情喜歡勇於爭取，你挑公司注重是否有創新能力，這個工作能不能讓你學到東西、是否有挑戰性，對你來說尤其重要。

▲▼動物園心理測驗。（圖／Unsplash）

選C飛禽區的你

飛禽區需要的是翱翔的天空，你在意公司是否有固定調薪或升遷管道，你喜歡為未來籌謀，有遠見且有目標，希望公司能讓你看到未來發展的方向。

▲▼動物園心理測驗。（圖／Unsplash）

選D草食區的你

草食區的動物大多溫順群居，你挑選工作時在意同事們好不好相處，這個公司是否能給你帶來歸屬感，工作高壓挑戰性高你都願意挑戰，但若是同事人不對盤，你會立馬走人。

►爆準！超夯「手機鎖定畫面」心理測驗，秒測你內心寂寞指數

關鍵字：

動物, 動物園, 工作

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