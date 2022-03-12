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顏值再高也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因

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▲▼5個讓你一直單身的原因。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvndrama.official

好想要甜甜的戀愛，但卻一直「脫單無能」？或是身邊有些顏值高、身材好的型男正妹看似很受歡迎，卻也老是擺脫不了單身一族？其實脫單與否和外在條件並不是絕對相關，更多的是性格或是心理因素所影響。美國心理學家Lisa Firestone就曾在《今日心理學 (Psychology Today)》網站上分享，5個容易使人一直單身的原因，快來看看你是否被說中了。

▲▼5個讓你一直單身的原因。（圖／翻攝ＩＧ）

1.缺乏自信

有些人對自己缺乏自信，很容易一直糾結於自己的短處，甚至放大，而常常覺得自己不夠好看，不夠瘦，沒有吸引力……等，進而認定自己跟心儀對象之間根本沒機會。因為缺乏自信，而無法展現自己最吸引人的地方，甚至下意識釋放出「拒絕」的信號，即使遇到喜歡的對象也不敢爭取。

▲▼5個讓你一直單身的原因。（圖／翻攝ＩＧ）

2.恐懼競爭

缺乏自信往往就會導致害怕競爭，容易把自己放在較低的位置，尤其當對象的條件很好或是當發現有其他人也喜歡自己的心儀對象時，因為不敢、不願意競爭而會很快地退縮，甚至隨著年齡的增長，可能會出現像是「我已經不年輕了怎麼跟人家比」、「我的青春都消逝了」等自我攻擊的消極心理。自己提前結束發展的可能，自己導致脫單機會的消逝。

▲▼5個讓你一直單身的原因。（圖／翻攝ＩＧ）

3.自我保護過度

大多數人可能都曾在人際關係上受到傷害，在建立關係時失敗，不只是愛情，可能是在友情、親情上，付出真心實意卻收到負面回應或沒有回應，這種痛苦的經歷會使人在心裡建立起「防護牆」，避免再受傷，但隨著時間拉長，有些人會越來越來自我保護，漸漸地封鎖自己，無法輕易卸下心防。

▲▼5個讓你一直單身的原因。（圖／翻攝ＩＧ）

4.變得更挑剔

在經歷過糟糕的經驗後，出於自我保護的心理下，會讓人傾向於批判性的眼光來看待世界。而使人變得更加挑剔，尤其是曾被深愛對象欺騙或傷害過的人，許多女性開始會產生「好男人都被挑走了」、「這世上已經沒有好男人了」等的想法，而男性則可能會有「不能再信任女性了」、「女生都只是利用自己」 等思緒。長久下來，就算遇到條件不錯的對象，也會習慣性地挑惕對方不足的地方。

▲▼ 5個讓你一直單身的原因。（圖／翻攝ＩＧ）

5.傾向喜歡不適合的對象

有些人在面對感情時下意識地選擇不理想、不適合自己的對象，這樣在感情失敗、破裂時，就能將失敗的因素歸咎到對方身上，然後再尋找下一個不理想的對象，重複這種循環，而且這種過程大多數是自己沒有意識到的。

而會有這種狀況的人大多是因為過去在情感關係有陰霾，因而對親密關係有內在恐懼，像是童年被父母家人冷漠對待、忽視的人，長大後會不自覺傾向尋找冷漠的人當對象。因為已經習慣面對這樣的關係，若是面對充滿關愛的環境反而會產生很大的焦慮，因此常會在不自覺中陷入尋找不理想對象的循環。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 談戀愛, 男女, 單身, 脫單, 情侶, 特質, 原因, 心理學家

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