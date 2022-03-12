記憶力越來越差？哈佛醫學院推薦5種「補腦食物」防退化

▲平時多吃對「健腦食物」可幫助維持腦部健康。



編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

你是否也開始有記憶力衰退嚴重的狀況？比如明明想著要拿東西，但一轉身就忘了；常常想不起來今天是禮拜幾；在路上碰到熟人但一瞬間卻記不起來名字……如果常有類似情況，說明你的大腦很可能正在退化中。

曾有專家指出，大腦中的神經細胞從22歲就會開始慢慢減少，而睡眠不足、飲食不當、肥胖、高血壓等因素更會加速大腦老化，進而影響大腦的功能，像是記憶力和注意力衰退、睡眠品質變差、容易心慌，甚至使抑鬱風險增加。想預防、減緩大腦退化狀況，吃對食物就有效！哈佛醫學院曾列出5種對於大腦有益的「健腦食物」，從今天開始吃起來。

1.綠葉蔬菜



像是羽衣甘藍、菠菜、花椰菜等綠葉蔬菜含有豐富維生素K、葉黃素、葉酸、β-胡蘿蔔素。有研究指出，這類蔬菜有可能幫助減緩認知能力下降。

2.莓果



像是草莓、黑莓、紅莓、藍莓等漿果富含生物類黃酮，能夠增強記憶力，有研究顯示女性每週吃兩份以上的草莓和藍莓，能夠延緩記憶衰退多達2.5年。

3.核桃



核桃是優質蛋白質和健康脂質的很好來源，也是所有堅果中Omega-3含量最高的一種，不僅有益於延緩衰老，還能幫助增強記憶力，2015年加州大學洛杉磯分校的科學團隊進行研究發現，每天吃一些核桃能有效增強記憶力、專注能力及認知能力。另外，核桃含有豐富的ω-3α-亞麻酸，能夠幫助降低血壓和保護動脈，是有益於心臟和大腦的優質食材。

4.油性魚類



像是鮭魚、鮪魚、鯖魚等油性魚類含有豐富的Omega-3脂肪酸，Omega-3是健康的不飽和脂肪，能夠幫助降低血液中的β類澱粉蛋白，其為阿茲海默氏症（Alzheimer's Disease）最早出現的病理特徵。建議一周至少可吃兩次油性魚，如果不太喜歡吃魚的人，也可以吃酪梨、核桃、亞麻籽或含有Omega-3脂肪酸的保健食品。

5.茶類和咖啡



含有咖啡因的咖啡和茶，不僅能幫助保持清醒、注意力集中，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）更實驗證實，咖啡因還有助於增強短期記憶力。此實驗針對160位受試者進行測試並分為兩組，一組人服用200毫克的咖啡因藥片，另一組人服用不含咖啡因的安慰劑藥片，實驗證實，服用咖啡因藥片的受試者比另一組無咖啡因受試者能更好地分辨前一天瀏覽過的圖片，也意味著擁有更好的短期記憶力。

►不只葉黃素有用！營養師曝5大「護眼營養素」 菠菜幾口就達標



►不用算熱量、記菜單！營養師教5個超簡單「減肥飲食」小技巧



►比168斷食還簡單！營養師大推「數字減肥法」 外食族也沒問題