營養師教「食物份量」計算法！肉類用手指測、每日至少3份

▲營養師教各類食物份量計算法和6類食物每日建議攝取量。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

不論是為了減肥瘦身或了解健康飲食資訊，不少人都有參考營養師飲食建議的習慣，但營養師常提到某類食物的「1份」，你知道「1份」的份量是多少嗎？一天又要吃多少才算是均衡飲食？知名營養師高敏敏就特別分享每種食物的1份份量計算方式，和6大類食物的每日飲食建議份量，快來檢查看看你每天是否有吃夠。

＃全穀雜糧類



一份約等於1/4碗，而一份的份量有碳水化合物15g，熱量70kcal。

＃豆魚蛋肉類



一份約為3根手指大小厚度，而一份的份量能提供蛋白質7g。熱量從低中高分別為：低脂55、中脂75 kcal、高脂120 kcal。

＃鮮奶



一份＝1杯240ml，而每一份鮮奶提供蛋白質8g，熱量依照不同脂肪含量分別為：脫脂80kcal、低脂120kcal、全脂150kcal。但高敏敏也提醒，現在沒有刻意強調要喝低脂鮮奶，全脂鮮奶也很健康，主要還是飲食中的脂肪要控制。

＃蔬菜類



一份約＝半碗或1碟，而一份的份量有碳水化合物5g，熱量25kcal，所以說蔬菜是多多益善。

＃水果類



一份約＝1個拳頭大小，而一份的份量有碳水化合物15g，熱量60kcal。

除了了解各種類食物「一份」的份量，針對一天要吃多少份才足夠，高敏敏表示可以參考衛福部國民健康署的「每日飲食指南」建議：

1.全穀雜糧類1.5～4碗



2.豆魚肉蛋類3～8份



3.乳製品1.5～2杯



4.蔬菜類3～5份



5.水果類 2～4份



6.堅果種子類2～7茶匙

高敏敏提醒，大多數現代人的餐盤都隱藏著「三高一低」的危機：高鈉、高油、高糖、低纖，而這樣會長期處在營養不均衡、慢性病的威脅中，建議要自我檢一下每日飲食，是否有達到均衡標準。

另外，每日水分也不能缺少，至少要喝1500～2000c.c，並且保持運動好習慣，搭配早睡早起，讓身體更健康。

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