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看似溫和，其實超不好惹的3大星座！Top 1心思深沈，狠起來不手軟

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▲▼ 看起來溫和，其實超不好惹的3大星座 。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG @tvn_drama

多數人在認識他人時都習慣「以貌取人」，從一個人外在氣質來判斷對方個性如何，但其實有些人是面惡心善，脾氣超好、任人擺布；也有些人平時看起來很溫和有禮，但被惹怒時就會變得很強硬，一點都不好惹。像是以下3個星座就是代表，尤其Top 1客氣是給你面子，一旦惹毛他們，小心他們從各方面想辦法對付你。

▲▼ 看起來溫和，其實超不好惹的3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 3：水瓶座

給人很善變、難以捉摸等印象的水瓶座，其實是個有彈性的人，他們能跟各種類型的人交朋友，相處起來也讓人覺得很輕鬆隨和。但水瓶在某些方面又很有自己的堅持，一定認定了就非常固執，不輕易改變自己的意見或主張，當有人踩到他們在意的點，水瓶就會立刻收起平時嘻嘻哈哈的嘴臉，不僅嘴上不饒人，還會在腦中想出各種方法對付對方。

▲▼ 看起來溫和，其實超不好惹的3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 2：巨蟹座

待人總是親切溫和又重視家庭的巨蟹座，平時是很與世無爭、富有同情心的人，大家對他們的印象大多都是溫柔、善解人意。但重情義的他們，同時有著很強烈的對內防衛本能，家人和朋友就是巨蟹死守的底線，對巨蟹來說自己被欺負還可以算了，但若是動到他們的家人或朋友，巨蟹就會為了保護自己重視的人變得很強硬，盡各種所能之力狠咬你一口，絕不低頭。

▲▼ 看起來溫和，其實超不好惹的3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 1：摩羯座

行事嚴謹沈穩的摩羯座，雖然防備心重要，不會輕易相信別人，但在與人相處上還是秉持以和為貴，對人都是很客氣、謙遜的。但別因爲這樣就以為摩羯很好擺佈，對他們來說客氣是給大家面子，如果有人執意要踩摩羯的地雷或和他們對槓，本來心思就深沈的摩羯就會制定各種計劃，從多方向給你致命的一擊，絕不心慈手軟。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 溫和, 強勢, 不好惹, 摩羯, 巨蟹, 水瓶

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