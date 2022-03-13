星・變美／大S徐熙媛越活越少女！「20年不變」凍齡美貌靠6秘訣

▲大S是許多人心中的「美容大王」，凍齡好狀態也引發討論。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝大S IG、FB

大S徐熙媛閃婚韓團「酷龍」成員具俊曄的消息一出震驚各界，除了大S敢愛敢恨的率真性格、20年沒換過電話號碼成為近日網友熱議話題，她越活越年輕的凍齡美貌也受到不少關注，近日狀態更好到連小S都說美回少女時期。身為娛樂圈「美容大王」始祖的她，就靠6招保養秘訣養出「20年不變」好狀態，女生們快一起來學學。

＃早上喝薏仁牛奶



她曾透露，自己早上習慣喝一杯薏仁牛奶，可以幫助消水腫和美白，但要注意，不要在晚上喝，因為薏仁也是澱粉類，晚上喝沒注意份量，可能會增胖，且在早上腸胃吸收較好的時候喝，不僅能美肌，還能促進腸胃健康。

＃濕敷精華型化妝水



濕敷化妝水是許多女生都愛用的保養小妙招，大S也很愛。她曾提到先前懷孕時期，因荷爾蒙變化造成的肌膚乾燥和毛孔粗大，就是利用質地較濃稠的精華水來濕敷解決的，而且還能促進後續保養品的吸收。

＃每天按摩臉部穴位

她曾表示自己認為保養時最重要的就是按摩，能幫助保養品吸收，還能促進臉部循環代謝、幫助消腫，別隨便抹一抹就結束。她每天還會花5分鐘按摩臉上3個穴位，擦完乳霜後分別按壓眉頭上方的「陽白穴」、鼻翼兩旁與法令紋相交處的「迎香穴」和眉頭內側邊緣凹陷處的「攢竹穴」。

＃防曬絕對不能少



大S的白皙美肌也是出了名的，除了注重美白保養，她更是超強防曬控！外出會撐陽傘、穿長袖，還有「鐵面人」遮陽帽也一定會戴。此外，防曬乳也不能少擦，甚至會隨身攜帶，每隔一段時間就補擦，杜絕任何被曬傷的機會，

＃定期去角質



她定期會做去角質，利用去角質凝膠、酸類保養品幫助溫和去角質，除了避免因老廢角質堆積在臉上使肌膚變得容易出油、堵塞毛孔還長痘痘，也能讓肌膚看起來透亮有光采。

＃睡前2小時別喝太多水



多喝水除了可促進身體代謝，幫助減肥、養出水嫩好肌膚，但她也提醒，喝水要慢慢喝、分次喝，不要等口渴時才灌水，還有睡前2小時盡量不要喝太多水，以免隔天一早醒來水腫。

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