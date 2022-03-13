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高檔吃到飽「饗饗」進軍新北　插旗新莊宏匯

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▲饗饗。（圖／翻攝官方粉絲頁）

▲饗饗在微風信義開出第一家，大受歡迎。（圖／翻攝官方粉絲頁，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

饗賓集團旗下最高檔吃到飽「INPARADISE饗饗」，當時以「最高樓層吃到飽」為特色，自2017年在微風信義46樓開幕之後每日幾乎滿檔，雖然相當熱門，卻未再開設第二間店，據悉全台第二間饗饗將進駐新北宏匯iTower 39樓，目前已在網站上開職缺徵才。

「INPARADISE饗饗」以可觀賞美景與享用美食為特色，堪稱是信義區最熱門的吃到飽餐廳，沒有事先訂位根本進不去，而饗賓集團在開設饗饗之後，發展主力則放在另一間日料高檔吃到飽「旭集」上，依序在遠百信義A13、高雄義享時尚廣場與遠百竹北展店，饗饗第二間店卻遲遲未展。

▲饗饗。（圖／翻攝官方粉絲頁）

▲饗饗以高樓景致為特色。

饗賓餐旅集團總經理陳毅航曾表示，「INPARADISE饗饗」的定位比較特別，它必須在一個很好的地點才有機會考慮。意味著饗饗系列目前是該集團的「當家花旦」，一出場就必須要風風光光，現傳出將進駐位於新北市新莊區思源路555號的宏匯i-Tower大樓39樓，其實該大樓原規劃為旭集進駐，目前應改變策略成為全台第二間饗饗吃到飽。記者求證於饗賓集團，業者尚未回覆。

環球購物中心板橋車站則在4月起預計進駐金色三麥全新日式咖哩品牌「咖哩樹」、炸牛排「京都勝牛」兩家新北首店；港式茶餐廳「荷李活茶街」也將進駐SOGO天母。

而統一時代百貨3月起也引進「UMAI沖繩飯糰」、「義芙糖」等餐飲新櫃，而3月下旬至4月將會引進日本高級生吐司創始品牌「乃が美」全台首店，另一間全台首店的「釜飯定食」也將同時開幕，「花月嵐」則引進全新內裝，Bellavita則進駐總裁牛肉麵（C.E.O Beef Noodle）、馬卡諦義大利冰淇淋，搶攻美食饕客商機。

關鍵字：

饗饗, 吃到飽, 宏匯, 新北

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