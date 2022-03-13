星巴克3／14「全品項」第二杯半價　4間連鎖咖啡最多買一送一

▲星巴克在白色情人節推全品項優惠。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

3／14白色情人節，喝咖啡拿優惠是一定要的啊！星巴克一連兩天推全品項第二杯半價，85度C也有特定咖啡第二杯半價優惠，而丹堤、伯朗咖啡更是豪邁直接祭出買一送一優惠，無論是想跟情人、同事或是好友喝一杯，選這天就喝起來！

星巴克在白色情人節起一連兩天，推出「Double the Love」活動，要消費者勇敢說愛，從3／14至3／15期間，至店購買全品項兩杯大杯相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價），優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市與車道服務不適用。

丹堤咖啡也在3／14當天，推出全品項大杯以上飲品外帶買一送一限定優惠，消費者只要到店內消費並出示優惠條碼畫面，就可享全系列飲品買一送一，贈送的飲料品項以低價者計。此外在行動購物網同步推出「春遊去，咖啡寄杯買6送2」寄杯活動，也有買6送2的划算價。

伯朗咖啡館在3／14，也有特定門市推出好友分享日活動，包括南京、科大、建國、中山一、中山二、松江、站前、公館、重慶、北投、長庚三、長庚四、桃園中山、華泰名品城、小巨蛋、宜蘭大學、承德門市，均可享買一送一，優惠品項以低價者計，以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項、容量，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用。

85度C在3／14的「歡慶女神節、天天好咖日」活動中，祭出中大杯咖啡第二杯半價優惠，品項包含美式咖啡、海岩咖啡、招牌咖啡、特濃招牌咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、拿鐵咖啡、重拿鐵咖啡、焦糖瑪奇朵、玫瑰風味拿鐵、榛果風味拿鐵和香草風味拿鐵共12種口味，活動限門市現場購買、同品項同大小，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主。



