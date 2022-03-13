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「婚紗女王」王薇薇穿烏克蘭國旗反戰！　超模姐妹花收入全捐出

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記者王則絲／外電報導

俄烏戰爭戰火延燒，各界人士紛紛站出來相挺烏克蘭。擁有「婚紗女王」美稱的華裔設計師王薇薇（Vera Wang），近日於IG上發聲反戰立場，與員工們同穿烏克蘭國旗服裝，高呼：「我們站在你這邊！」引起網友狂刷一排黃藍愛心表示感謝。另一令人感動的時尚圈消息，超模姐妹花吉吉哈蒂德與貝拉哈蒂德，宣布將時裝周所獲所有收入，捐出幫助烏克蘭人民。

▲Vera wang、超模挺烏克蘭。（圖／翻攝自IG）

▲華裔設計師王薇薇。（圖／翻攝自IG@verawang）

設計師王薇薇同名品牌VERA WANG受到許多明星藝人的欽點與喜愛，包括小天后亞莉安娜（Ariana Grande）、小賈斯汀老婆海莉比伯（Hailey Bieber）、劉詩詩、歐陽娜娜⋯⋯都曾穿過亮相，知名度相當高。

▲Vera wang、超模挺烏克蘭。（圖／翻攝自IG）

▲王薇薇率領員工表態支持烏克蘭。（圖／翻攝自IG@verawang）

今年72歲的王薇薇，在傾心設計之餘不忘關注國際情勢，昨日她帶頭率領員工，穿上烏克蘭國旗T恤、手比大愛心，拍攝並上傳了一張大合照，每個人的表情嚴肅且堅定，深刻表達反戰立場，內文提到：「從我的團隊到所有人，我們站在你這邊！如果可以的話，請加入我們支持烏克蘭危機基金會。」以行動聲援烏克蘭，獲得粉絲們廣大支持，留言區揚起黃藍色愛心浪潮。

除了品牌們紛紛跳出來抵制俄國、支持烏克蘭，日前剛結束的時裝周行程裡，亦有眾多走秀超模表示立場，運用自身社群影響力帶動民眾挺烏克蘭。

▲Vera wang、超模挺烏克蘭。（圖／翻攝自IG）

▲Vera wang、超模挺烏克蘭。（圖／翻攝自IG）

▲吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與貝拉哈蒂德（Bella Hadid）宣布捐出整個秋季時裝周的所有收入，提供給所有為戰爭受苦的人民。（圖／翻攝自gigihadid、bellahadid）

知名超模姐妹花吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與貝拉哈蒂德（Bella Hadid）便在日前透過貼文向外界宣布，「承諾將把在2022年秋季參演走秀獲得的收入捐出，幫助那些在烏克蘭遭受戰爭的人，並繼續支持在巴勒斯坦遭遇相同情況的人。」其中貝拉也擷取了姐姐吉吉的一段話加以重申：「我們的眼睛和心靈必須對所有人類的不公正保持開放態度，願我們都將彼此視為兄弟姊妹，超越政治、超越種族、超越宗教。無辜的生命為戰爭付出了代價，而不是領導者。」粉絲網友們大舉灌入留言，表達感謝之意。

關鍵字：

王薇薇, Vera Wang, Gigi Hadid, Bella Hadid, 反戰, 烏克蘭, 俄烏戰爭, 挺烏克蘭, 設計師, 超模

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