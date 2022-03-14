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安海瑟薇「腰間挖空」曝零贅肉身材　驚人體態網直呼：好瘦！

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記者王則絲／外電報導

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）日前（12日）出席西南偏南電影節（SXSW）活動，於主演新劇《WeCrashed》全球首映會紅毯上，以一襲腰間挖空的銀色金屬光禮服碾壓全場，極貼身裙裝下不只一點也沒勒出贅肉，小腹更是平坦，讓粉絲們直呼：「好瘦！」

▲安海瑟薇Anne Hathaway。（圖／達志影像／美聯社）

▲安海瑟薇Anne Hathaway。（圖／達志影像／美聯社）

▲安海瑟薇一襲銀色禮服現身紅毯，纖細體態令人驚艷。（圖／達志影像／美聯社）

安海瑟薇在低調生完兩胎孩子後，以驚人的速度調整好狀態回歸幕前，不過可以看得出來，安海瑟薇最近又變得更纖細了，常被網友們讚譽是回到《穿著Prada的惡魔》的巔峰時期。

安海瑟薇與男星傑瑞德雷托（Jared Leto）主演新劇《WeCrashed》即將上檔，日前兩個人一同現身首映活動紅毯，以驚人的凍齡姿態成為全場焦點。安海瑟薇選穿VERSACE 2022早秋系列中的metal mesh銀色光澤禮服，深V大開之外，兩側腰際也火辣挖空，再透過極貼身的布料剪裁，順著安海瑟薇的身形曲線包裹而下，展現毫無贅肉的完美體態，一點也不像今年39歲的二寶媽，粉絲們狂讚：「小安身材太好了」、「好瘦！」、「太美太正了。」

▲安海瑟薇Anne Hathaway。（圖／達志影像／美聯社）

▲傑瑞德雷托選穿GUCCI西裝出席活動。（圖／達志影像／美聯社）

搭檔男星傑瑞德雷托亦不是省油的燈，擁有精緻五官與中性氣質的他，近年成為GUCCI的寵兒，這回活動上穿著GUCCI Love Parade系列中的深藍色馬銜鍊條紋西裝亮相，內搭襯衫大敞開，流露撩人氣息，而令人更看不出來的是，他今年其實已經50歲了，凍齡的狀態比安海瑟薇更誇張。

關鍵字：

安海瑟薇, Anne Hathway, Jared Leto, SXSW

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