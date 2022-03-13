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台隆手創館長賣熱銷好物TOP10　削皮器、封口夾都超特別

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記者蔡惠如／綜合報導

近期「20年」成熱搜關鍵字，台隆手創館也公布旗下門市默默熱賣的商品，在這日新月異、銷量考量商場中，因設計特別、順手實用累積一票忠實粉絲，回購率超高也成了好用保證，甚至有些商品還默默熱賣20年，都還倍受消費者青睞（換成是小孩都快大學畢業了！），一一點名出這些隱藏好物吧！

日本蘋果迴轉削皮器C140　售價550元
上市20年以來始終都有忠實使用者，如今販售的是第二代商品，對於不會使用水果刀或削皮器的人，貼心的旋轉軸設計，操作簡單，僅需轉動握把，也能預防割傷雙手。

▲台隆手創館長賣TOP10。（圖／業者提供）

▲台隆手創館長賣TOP10，蘋果削皮器默默賣了20年。（圖／業者提供，以下同）

日本LEC牛乳盒封口夾 K-533　售價135元
市售紙盒牛乳、飲品打開後，容易傾倒溢出，牛乳盒封口夾旁邊多一道彎形設計，能緊緊夾住打開後的容器，不小心掉落也不必擔心。滑動式開關使用方便，無須每次使用前後重新裝設。

▲台隆手創館長賣TOP10。（圖／業者提供）▲台隆手創館長賣TOP10。（圖／業者提供）

日本Columbus哥倫布 貂鼠脂肪膏　售價360元
貂鼠脂肪膏使用於皮革物品，皮包或鞋靴的皺摺裂痕，能協助物品保持良好狀態以延長使用期限，其成份能在皮革表面形成天然保護膜，維持皮革光澤感。

▲台隆手創館長賣TOP10。（圖／業者提供）▲台隆手創館長賣TOP10。（圖／業者提供）

MIDORI Mini Cleaner清潔小車　售價229元
日本知名文具品牌MIDORI推出的長銷熱賣款，利用手指輕輕推動，車內的迷你掃把就會開始掃集桌面上的橡皮擦屑、小紙屑等，打開車底蓋子，就能丟棄垃圾。

▲台隆手創館長賣TOP10。（圖／業者提供）▲台隆手創館長賣TOP10。（圖／業者提供）

日本木醋樹液足底貼　8入售價380元
夜晚入睡前貼在腳底，木醋與酵素滲透到肌膚裡層，舒緩緊繃不適，幫助促進新陳代謝，早上起床腿部變有輕盈感。

▲台隆手創館長賣TOP10。（圖／業者提供）

Ora2口香噴劑　售價129元
雖不到20年，但也是Ora2旗下產品的長銷款，讓注重口腔護理與口氣清潔的禮儀問題的使用者，能隨時改善口氣問題，小小一瓶也方便攜帶，受到廣大上班族的喜愛。

▲台隆手創館長賣TOP10。（圖／業者提供）

溫泉鄉／藥泉鄉／露天湯入浴劑　售價349元
許多在家泡湯的民眾，選擇入浴劑為洗澡時刻加分，其產品囊括日本各大溫泉入浴劑，能滿足消費者在家享受日本溫泉鄉的心願，長期以來銷量十分穩定，CP值也很高。

▲台隆手創館長賣TOP10。（圖／業者提供）

2人用冷酒瓶　售價1,750元
是酒迷私藏好物名單之一，喝酒時喜歡放入冰塊，享受沁涼爽快感，獨特的凹槽設計，可放入冰塊迅速降溫，卻又不直接與酒液接觸，不必擔心冰塊融化後冷酒走味。

▲台隆手創館長賣TOP10。（圖／業者提供）▲台隆手創館長賣TOP10。（圖／業者提供）

日本PEARL水煮蛋計時器　售價590元
PEARL水煮蛋計時器使用簡單，與雞蛋一起放入熱水中，利用顏色變化就能確認蛋黃煮熟程度，想要有流心蛋黃、半熟蛋或溏心蛋都變得超簡單。

▲台隆手創館長賣TOP10。（圖／業者提供）▲台隆手創館長賣TOP10。（圖／業者提供）

日本PEARL新磨蒜皮器　售價190元
剝完蒜頭皮，雙手充滿蒜頭味的煮夫煮婦，可靠磨蒜皮器解決問題，將蒜頭放進管內滾動，就能輕鬆幫蒜頭剝皮，且整顆完整無凹洞。

▲台隆手創館長賣TOP10。（圖／業者提供）▲台隆手創館長賣TOP10。（圖／業者提供）

關鍵字：

台隆手創館, 熱銷, 長賣, TOP10

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