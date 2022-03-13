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猿田彥珈琲驚傳撤台！　僅剩的「台灣首間店」24日將收攤

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記者王則絲／台北報導

來自日本的猿田彥珈琲近日於粉絲團宣布，「台灣首間店」誠品南西門市將與大家說再見，營業至3月24日便收攤，這是繼今年1月台北松菸、微風南山店，以及2月底誠品信義店結束營業後，僅剩的最後一間門市，雖然公告中寫「暫別」，但店員也透露會不會重開並「不確定」，可視為暫時撤台，讓粉絲們備感不捨，嘆道：「猿田彥，後會有期，下次去東京找你吧！」

▲猿田彥咖啡傳撤台。（圖／翻攝自FB粉絲團）

▲猿田彥珈琲在台擁有許多粉絲。（圖／翻攝自FB粉絲團）

猿田彥珈琲是東京惠比壽知名的咖啡店，2011年起家，雖然本店只有小小十坪大，不過專業的手沖技術讓許多咖啡愛好者慕名而來，而後開始在東京各區擴展，是到東京旅遊必喝的咖啡店，猿田彥珈琲2018年隨著誠品南西開幕，在台設立了第一間分店，引發民眾搶著排隊嚐鮮，

▲猿田彥咖啡傳撤台。（圖／翻攝自FB粉絲團）

猿田彥珈琲在台連開幾家門市後風光一時，但近年較為落寞，陸續關閉店舖，今年更是一口氣連關了台北松菸、微風南山、誠品信義店，現在又宣布3月24日「台灣首間門市」誠品南西店也將正式收攤。

據店員解釋，誠品南西店最後一天營業日為3月24日，此間店關閉後台灣將沒有其他猿田彥珈琲分店（華碩立德店是否關閉目前不清楚），雖然公告中寫「暫別」，但是否會重新開設回歸一切尚不確定，為回饋一直以來支持的民眾，現在誠品南西門市特地舉辦特賣會，商品與濾掛咖啡都有六折優惠。

關鍵字：

猿田彥, 猿田彥咖啡, 猿田彥珈琲, 日本咖啡, 撤台

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