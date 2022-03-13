fb ig video ETtoday search mobile

倫敦時裝周／BURBERRY風衣化為晚禮服美翻！典藏標誌「戰馬」回歸

>

記者王則絲／外電報導

BURBERRY 2022秋冬時裝大秀於11日登場，此為BURBERRY睽違兩年以來的現場大秀，創意總監Riccardo Tisci在本季探索「歸屬」二字，強調人群與團結的力量，也因此這次大秀並沒有安排座位，所有嘉賓站著擠成一團看秀，帶來新穎體驗。這一季亮點包括由經典風衣改造而成的平口晚禮服，以及從典藏檔案庫中重生的「戰馬」標誌，躍上多套服裝。

▲BURBERRY 2022秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2022秋冬系列以「歸屬」為題，強調人們相聚與團結的力量。（圖／品牌提供，以下同）

不僅要歌頌人們的相聚，Riccardo Tisci提到：「還要歌頌這座讓我們相聚在一起的城市；這裡是 Burberry 立足與成長茁壯的地方。對我來說，倫敦是一個充滿夢想的城市，這裡遍地皆有其文化底蘊，將來自不同背景的人們與超越界限的態度凝聚起來，追求無限的潛力。」讚揚英倫風情。

本季秀場位於倫敦市中心Westminster中央禮堂，巨大宏偉的劇院裡換上BURBERRY標誌性的棕色系佈置，現場宛若一間浮誇私人餐廳，模特兒們走到大圓桌上演繹服裝，讓來賓們近距離欣賞，是一種突破常規的表演形式。

▲BURBERRY 2022秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲特別的是，本季大秀並沒有安排座位，所有嘉賓都是站著、相聚成群的近距離觀賞大秀。

BURBERRY本季充分運用秋季色調，以英國鄉村的夜晚為靈感，透過解構改造經典風衣，創作出數套令人驚豔的晚禮服，像是平口的雙排扣長禮服，在柔美之中傳遞出剛強態度，融入百褶元素的開衩風衣亦是本季的絕美Look；產生強烈色彩對比的波點套裝，讓人一眼難忘，另外，Riccardo Tisci從典藏資料中重新取用經典「戰馬騎士」標誌和橡樹葉冠，以水晶墜飾方式大量運用於針織衫、裙裝上。

▲BURBERRY 2022秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2022秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2022秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2022秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2022秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2022秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2022秋冬女裝焦點LOOK。

本季男裝部分，收腰的絎縫夾克、羽絨服、軍裝風格的大衣、飛行外套⋯⋯都向BURBERRY作為英國士兵制服製造商的歷史致敬。本季秀上還出現了褲頭及胸的超高腰長褲，略顯俏皮的造型帶來趣味性。

▲BURBERRY 2022秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2022秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2022秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2022秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2022秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2022秋冬男裝焦點LOOK。

關鍵字：

倫敦時裝周, BURBERRY, 2022秋冬, 風衣, 戰馬

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

看似溫和，其實超不好惹的3大星座！Top 1心思深沈，狠起來不手軟

看似溫和，其實超不好惹的3大星座！Top 1心思深沈，狠起來不手軟

顏值再高也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因

顏值再高也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因

記憶力越來越差？哈佛醫學院推薦5種「補腦食物」防退化

記憶力越來越差？哈佛醫學院推薦5種「補腦食物」防退化

星巴克3／14「全品項」第二杯半價　4間連鎖咖啡最多買一送一 全球7間「最美星巴克」值得造訪！2家就在台灣趕快衝了 「靴子搭長褲」總是卡一坨？4個小撇步穿起來好看又有型 高檔吃到飽「饗饗」進軍新北　插旗新莊宏匯 大S天秤座也上榜！漂亮又旺夫的3大星座女　娶到第一名簡直人生勝利組 爆準！超夯「手機鎖定畫面」心理測驗，秒測你內心寂寞指數 奧斯塔羅12星座一周運勢0314-0320　巨蟹錯失機會、天蠍把錢省下來吧

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面