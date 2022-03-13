倫敦時裝周／BURBERRY風衣化為晚禮服美翻！典藏標誌「戰馬」回歸

記者王則絲／外電報導

BURBERRY 2022秋冬時裝大秀於11日登場，此為BURBERRY睽違兩年以來的現場大秀，創意總監Riccardo Tisci在本季探索「歸屬」二字，強調人群與團結的力量，也因此這次大秀並沒有安排座位，所有嘉賓站著擠成一團看秀，帶來新穎體驗。這一季亮點包括由經典風衣改造而成的平口晚禮服，以及從典藏檔案庫中重生的「戰馬」標誌，躍上多套服裝。

▲BURBERRY 2022秋冬系列以「歸屬」為題，強調人們相聚與團結的力量。（圖／品牌提供，以下同）



不僅要歌頌人們的相聚，Riccardo Tisci提到：「還要歌頌這座讓我們相聚在一起的城市；這裡是 Burberry 立足與成長茁壯的地方。對我來說，倫敦是一個充滿夢想的城市，這裡遍地皆有其文化底蘊，將來自不同背景的人們與超越界限的態度凝聚起來，追求無限的潛力。」讚揚英倫風情。

本季秀場位於倫敦市中心Westminster中央禮堂，巨大宏偉的劇院裡換上BURBERRY標誌性的棕色系佈置，現場宛若一間浮誇私人餐廳，模特兒們走到大圓桌上演繹服裝，讓來賓們近距離欣賞，是一種突破常規的表演形式。

▲特別的是，本季大秀並沒有安排座位，所有嘉賓都是站著、相聚成群的近距離觀賞大秀。



BURBERRY本季充分運用秋季色調，以英國鄉村的夜晚為靈感，透過解構改造經典風衣，創作出數套令人驚豔的晚禮服，像是平口的雙排扣長禮服，在柔美之中傳遞出剛強態度，融入百褶元素的開衩風衣亦是本季的絕美Look；產生強烈色彩對比的波點套裝，讓人一眼難忘，另外，Riccardo Tisci從典藏資料中重新取用經典「戰馬騎士」標誌和橡樹葉冠，以水晶墜飾方式大量運用於針織衫、裙裝上。

▲BURBERRY 2022秋冬女裝焦點LOOK。



本季男裝部分，收腰的絎縫夾克、羽絨服、軍裝風格的大衣、飛行外套⋯⋯都向BURBERRY作為英國士兵制服製造商的歷史致敬。本季秀上還出現了褲頭及胸的超高腰長褲，略顯俏皮的造型帶來趣味性。

▲BURBERRY 2022秋冬男裝焦點LOOK。