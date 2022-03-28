美麗神隊友！　ecL《聲林之王3》聯名彩妝助選手展自信

▲ecL與《聲林之王3》推出聯名彩妝，不僅是選手表演前的助攻小幫手，高質感輕鬆上手，也受到許多民眾與粉絲喜愛。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

《聲林之王3》選手們的優秀實力受到許多人關注，而節目的獨家協辦品牌ecKare也和聲林之王推出了聯名彩妝，讓選手們在舞台上能展現出最自信面貌。ecKare產品經理林若君表示，「我們ecKare底下一個新的品牌，就是ecL系列。L就是Lab也就是實驗室的概念，其實跟這次聲林之王我們所有的參賽者，他們勇於創新、勇於突破是不謀而合的。」

▲▼ecKare的ecL系列與《聲林之王3》推出聯名品牌受到青睞。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

無論是立體修容盤、氣墊粉餅，還是水潤唇膏等通通有。聲林之王與ecKare推出聯名彩妝不只外型超萌，因為實用度高，也受到許多民眾熱烈的試用與詢問。民眾安娜說，「我剛剛有看到它有一整個系列的彩妝，包裝都很漂亮！我同時也是聲林之王的粉絲，所以看到就很興奮，因為我在節目裡面都有看到選手在用；我特別注意到的是它的修容盤，去試用時它的粉質是非常細緻的。」民眾林小姐則是說，「定妝保濕噴霧它的味道滿像精油，然後噴起來感覺很舒服，還有我有看到唇膏的色澤，是現在春天很適合使用的顏色。」另一位黃小姐補充提到，「我覺得護手霜還不錯，而且它味道滿香的，擦起來很快吸收。加上這次跟這麼知名的歌唱節目合作，也更吸引我想試用看看他們家的產品。」

▲ecKare產品經理林若君。

《聲林之王3》開播以來討論熱度高，選手如何在鏡頭前維持美美形象也是重要關鍵。錄影一整天需要不斷補妝，如何能持續呈現自然清透妝感，靠得就是ecL與《聲林之王3》合作的聯名彩妝，成為底妝或補妝都好用的美麗神隊友。ecKare產品經理林若君說，「這次是請到我們旅日的設計家，去幫我們設計這樣的概念，可以看到整個是呈現出叢林的感覺，就像是我們聲林之王的舞台；裡面每一個動物，就如同我們每位參賽者一樣有著不同個性、不同的獨特感覺，另外上面一些花卉還有樹葉則是代表著音符的意涵在其中。」

▲▼立體修容盤、水潤唇膏等完整系列彩妝通通有，吸引不少民眾前來試用。

完整系列彩妝，美麗同時還能兼顧保養，可鹽可甜隨心情裝扮。ecKare東森直消電商產品，品項涵蓋彩妝保養、營養保健與家用品等，成為許多民眾日常生活中不可或缺的好幫手。