fb ig video ETtoday search mobile

美麗神隊友！　ecL《聲林之王3》聯名彩妝助選手展自信

>

▲ecL與《聲林之王3》推出聯名彩妝，不僅是選手表演前的助攻小幫手，高質感輕鬆上手，也受到許多民眾與粉絲喜愛。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

《聲林之王3》選手們的優秀實力受到許多人關注，而節目的獨家協辦品牌ecKare也和聲林之王推出了聯名彩妝，讓選手們在舞台上能展現出最自信面貌。ecKare產品經理林若君表示，「我們ecKare底下一個新的品牌，就是ecL系列。L就是Lab也就是實驗室的概念，其實跟這次聲林之王我們所有的參賽者，他們勇於創新、勇於突破是不謀而合的。」

▲ECL。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼ecKare的ecL系列與《聲林之王3》推出聯名品牌受到青睞。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

▲ECL。（圖／記者謝婷婷攝）

無論是立體修容盤、氣墊粉餅，還是水潤唇膏等通通有。聲林之王與ecKare推出聯名彩妝不只外型超萌，因為實用度高，也受到許多民眾熱烈的試用與詢問。民眾安娜說，「我剛剛有看到它有一整個系列的彩妝，包裝都很漂亮！我同時也是聲林之王的粉絲，所以看到就很興奮，因為我在節目裡面都有看到選手在用；我特別注意到的是它的修容盤，去試用時它的粉質是非常細緻的。」民眾林小姐則是說，「定妝保濕噴霧它的味道滿像精油，然後噴起來感覺很舒服，還有我有看到唇膏的色澤，是現在春天很適合使用的顏色。」另一位黃小姐補充提到，「我覺得護手霜還不錯，而且它味道滿香的，擦起來很快吸收。加上這次跟這麼知名的歌唱節目合作，也更吸引我想試用看看他們家的產品。」

▲ECL。（圖／記者謝婷婷攝）

▲ecKare產品經理林若君。

《聲林之王3》開播以來討論熱度高，選手如何在鏡頭前維持美美形象也是重要關鍵。錄影一整天需要不斷補妝，如何能持續呈現自然清透妝感，靠得就是ecL與《聲林之王3》合作的聯名彩妝，成為底妝或補妝都好用的美麗神隊友。ecKare產品經理林若君說，「這次是請到我們旅日的設計家，去幫我們設計這樣的概念，可以看到整個是呈現出叢林的感覺，就像是我們聲林之王的舞台；裡面每一個動物，就如同我們每位參賽者一樣有著不同個性、不同的獨特感覺，另外上面一些花卉還有樹葉則是代表著音符的意涵在其中。」

▲ECL。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼立體修容盤、水潤唇膏等完整系列彩妝通通有，吸引不少民眾前來試用。

▲ECL。（圖／記者謝婷婷攝）

完整系列彩妝，美麗同時還能兼顧保養，可鹽可甜隨心情裝扮。ecKare東森直消電商產品，品項涵蓋彩妝保養、營養保健與家用品等，成為許多民眾日常生活中不可或缺的好幫手。

關鍵字：

ecKare, 東森直消, ecL, 聲林之王, 彩妝, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

歐米茄7900元聯名錶全球大炒賣！「蒂芬妮藍色」最狂喊破11萬

歐米茄7900元聯名錶全球大炒賣！「蒂芬妮藍色」最狂喊破11萬

凱特王子妃冰心藍色禮服驚艷全場　晚宴出大絕美成「仙杜瑞拉」

凱特王子妃冰心藍色禮服驚艷全場　晚宴出大絕美成「仙杜瑞拉」

星巴克3／29「看身分證買一送一」記得衝！　還有4月春假「連續4天」第二杯半價

星巴克3／29「看身分證買一送一」記得衝！　還有4月春假「連續4天」第二杯半價

優雅王妃最愛幸運草珠寶！　凱特與葛麗絲凱莉隔半世紀撞同系列 每晚喝「熱優格」養好菌　女醫減15公斤不復胖 奧斯卡／暮光女「解扣開到腰」辣翻全場！　穿褲裝走紅毯帥又美 民眾混亂推擠搶7900元聯名錶！　排隊竟是「比賽跑」被罵翻 「最務實星座」Top 3 ！　第一名討厭甜言蜜語，人狠話少有魄力 歐米茄聯名Swatch錶明開賣已排隊！7900元引爆熱潮　網友點破：沒限量啊 奧斯卡／潔西卡雀斯坦深V禮服性感突圍　紅毯狠鬥妮可基嫚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面