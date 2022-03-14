30秒心測「常用的辦公室文具」　透露你的隱藏工作能力

文／職場人

職場人了解自己的特質與專長嗎？專長往往和天賦有些關聯，但人們常常忽略自己擅長之事，透過下方選圖心理測驗，從日常辦公室常用的文具中，看看自己隱藏的工作能力及專長特質吧！

問題：在職場上，你最常使用下列哪一個文具呢？

A.可以記錄大小事的手帳本或行事曆

B.可以變換很多顏色的螢光筆

C.可以收納或分類很多文件的資料夾

D.可以一直使用的萬年鋼筆

選好了嗎？往下看解答吧！

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▲從辦公室常用的文具看你的隱藏能力。（圖／pixabay，下同）



選A的人

選A的人，你是一個很有效率的人，就如同善用行事曆規劃好每日行程，同樣都是一天24小時，別人只能做5件事，你卻可以達到10件以上，在個人成就上亦是如此，因為你的內心清楚知道高效率就是獲得成功的途徑之一。你的能力可說是商界最受追捧的人才，如果你可以結合人脈、學習管理，日後也有機會大展身手哦。

選B的人

選B的人，你擁有與生俱來的自信，就像彩色筆吸睛的五顏六色，你就是如此自帶光芒的角色。這份自信讓你幾乎可以毫不猶豫地行動，果斷、果決是你給人的第一印象，特別適合在職場中或團隊裡擔任領導決策者的角色，因為你的自信會給下屬帶來信心，你的不拖拉、不瞻前顧後的個性會給員工帶來動力，只要穩固自己原本的專長技能，再搭上這份特質，晉升之路對你來說不是難事。

選C的人

選C的人，代表你是一個願意與人協作的人，就像分類文件一樣，你也懂得洞察局勢作出最好的反應，無論身處何處你都能觀察周圍的環境，這種氣質與能力常常是團隊中僅次於領導者的第二重要角色，雖然你可能不是發號施令人，但卻是推行的主要人物，建議無論你是老闆還是下屬，你都應該關注員工和同事的動向，成為人際關係中的主角，你將成為職場中不可或缺的無名英雄，備受大家推崇。

選D的人

選D的人，你似乎有一種細膩的感性和極好的美感，就像鋼筆給人的感覺。雖然你在職場中不一定是站上舞台或充滿光芒的，但你的默默奉獻卻是不可或缺，因為你比別人多了細心，對於繁瑣的事情也不會輕易感到不耐煩，因為個性有點完美主義的你，只要一答應完成某件事就必會達到，而且是完美地完成。

Source：mdpr.jp

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