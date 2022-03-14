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「妙麗」罕見紅毯失誤！超美深V羽毛裙全敗在頭髮：為什麼毀了她

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記者王則絲／外電報導

有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA）第75屆，於台灣時間今天凌晨舉行頒獎典禮，紅毯上又來到眾星們造型廝殺的畫面，其中《哈利波特》演員「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）現身會場，身穿深V羽毛裙大秀整片美背，盡顯氣質與氣場，不過網友們卻點出一個「巨大敗筆」：「為什麼毀了她！」

▲Emma Watson艾瑪華森出席BAFTA。（圖／達志影像）

▲艾瑪華森出席BAFTA紅毯。（圖／達志影像）

今年31歲的艾瑪華森憑藉驚人的美貌，每每亮相都能成為焦點，出席本屆BAFTA紅毯也不例外，艾瑪華森選穿一襲優雅的深V羽毛裙禮服，來自Oscar de la Renta 2022秋冬的延伸款，轉到背後整片鏤空、秀出大片肌膚，極具氣勢又性感。

▲Emma Watson艾瑪華森出席BAFTA。（圖／達志影像）

▲艾瑪華森本屆BAFTA造型出現一敗筆。（圖／達志影像）

不過有不少粉絲認為艾瑪華森這次的造型怎麼看怎麼怪，指出巨大敗筆就在「髮型」，對於明顯中分線條又貼顱頂的髮型網友顯然不喜歡，紛紛留言覺得盤起來會更好看，同時也感到意外：「妙麗竟然不適合中分？」拉近一點看還會看到一排「小黑夾」夾住兩側瀏海，讓人對這造型感到匪夷所思：「夜市黑髮夾」、「那一排髮夾怪怪的。」艾瑪華森身為紅毯常勝軍，這回是罕見失算了。

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關鍵字：

艾瑪華森, Emma Watson, BAFTA, 英國奧斯卡

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