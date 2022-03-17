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韓星最愛5款「免漂髮色」　Jisoo黑髮藏心機、朴信惠內斂紅棕夠迷人

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實習記者施至真／綜合報導

想要大膽嘗試新髮色，卻又擔心漂髮會換來一頭稻草般的受損髮質嗎？今天就推薦5款2022韓星最愛「免漂髮色」，從辣媽朴信惠到Blackpink Jisoo，不分年齡都適用，想要增加回頭率，這幾款髮色必須換上！

朴信惠 內斂紅棕

想要低調又能凸顯好氣色的女孩，最美辣媽朴信惠的內斂紅棕色絕對可以跟染，在偏棕色系的髮色中加入紅褐色，整個人氣質爆棚，對於想試驗大膽顏色又怕後悔的，這款是一個不錯的選擇。

金世正 焦糖霧棕

近期很多韓妞都換上質感低調且溫柔的焦糖霧棕，因為添加了焦糖色，所以比一般棕色看起來更有層次，在陽光照射下閃耀的活力光澤，帶來滿滿春天氣息。

Jessica 烤焦糖棕

Jessica的烤焦糖棕色，無須漂髮就能打造溫柔仙氣！在焙茶色中融入微微黃金焦糖調，使頭髮能夠發出動人的蜂蜜色光澤，給人一種春天獨有的清透感，更為她帶來混血氣質美！

另外除了棕色系之外，原生感黑髮可說是2022女星最愛的大勢髮色，雖然是黑髮造型，Jisoo和Winter還是不忘加入一點小巧思，使頭髮在室外更閃耀動人。

Jisoo 藍黑色

Jisoo以一頭俐落黑直長髮電暈千萬粉絲，這款「藍黑色」以黑色為基底，將屬於冷色系的藍色調合在染劑中，使頭髮在室內光下是安全的黑髮色，並隨著陽光照射，透出神秘藍色光感，讓人看一眼就忍不住OS：「氣勢爆棚！」

Winter 黑茶色

黑茶色乍看與黑髮沒有太大差異，但在日光下會顯出淡淡的綠色光澤，即使Winter素顏不帶妝，也沒有顯得死氣沉沉沒精神，反而使她整個人瞬間提亮，帶來清純可愛的好形象。

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關鍵字：

髮色, 染髮, 明星髮色, 免漂髮色

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