10本超擬真美食附錄欠買！巨大OREO餅乾包、品客保溫瓶吃貨搶蒐集

文／妞新聞

妞編輯每個月都會精選日雜及豪華附錄，其中附錄又以美妝保養試用品及生活配件最受歡迎，這次為妞妞們統整了「10本超擬真美食附錄」，不只配件相當實用，造型與設計也是吸睛且與眾不同啊！（笑）

超擬真美食附錄1：《新宿中村屋情報特刊》

第1本推薦的日雜是《新宿中村屋情報特刊》，自昭和2年開始販售中華肉包的日本百年老店——新宿中村屋，和日本出版社寶島社合作推出超逼真附錄「包子造型收納包」，內裡可放入耳機、唇膏、鑰匙等小物，收納包外附有掛鉤，當成包包上的吊飾也相當搶眼。（香味都飄出來的感覺～）

超擬真美食附錄2：《OREO®餅乾情報特刊》

第2本推薦的日雜是《OREO®餅乾情報特刊》，為紀念誕生110週年特別收錄關於OREO的豆知識，還贈出附錄「造型收納包」即是大型的OREO餅乾翻版，內側附有2個可做分類收納的口袋，當作彩妝用品、隨身小物的收納最為合適，喜歡甜點的妞妞們不要錯過。

超擬真美食附錄3：《PRINGLES品客品牌特刊》

第3本推薦的日雜是《PRINGLES品客品牌特刊》，備受大家喜愛的洋芋片「PRINGLES品客」，這次將酸奶洋蔥風味的外包裝盒化身為附錄「保溫瓶」，300ml的容量輕巧又方便攜帶，乍看之下還以為是在喝（？）洋芋片呢！（笑）

超擬真美食附錄4：《日清咚兵衛紀念特刊》

第4本推薦的日雜是《日清咚兵衛紀念特刊》，DON兵衛烏龍系列是日清食品另一老牌商品，與杯麵一樣擁有各式各樣的口味，其中湯頭風味濃郁的豆皮烏龍麵是台灣人最愛的口味！其附錄「收納包」採狐狸耳標誌製作，內裡是滿滿的青蔥圖案，附有一網狀口袋與兩處口袋可放小物，最可愛的是拆下狐狸尾巴還可隨性佩掛呢！

超擬真美食附錄5：《TWG Tea牌特刊》

喜歡喝茶的人應該對「TWG Tea品牌」不陌生，第5本推薦的日雜是《TWG Tea牌特刊》。其附錄「保溫瓶」以代表「TWG Tea」品牌的黃色瓶罐設計，身為這家的茶粉絲一定要收藏！（看起來很有質感耶）

超擬真美食附錄6：《CUP NOODLE 50週年紀念特刊》

日本老字號國民泡麵「日清杯麵」50周年紀念，推出一波又一波的紀念企劃，像是與BEAMS、niko and…、MILKFED等時尚品牌的聯名都令人印象深刻。第6本推薦的日雜是《CUP NOODLE 50週年紀念特刊》，其附錄「杯麵造型加濕器」，與實際小杯麵同等體積，無論在辦公室還是咖啡店，只要插上筆電或行動電源即可使用！

超擬真美食附錄7：《貓咪吐司烘焙品牌特刊》

來自日本名古屋的貓咪吐司，除了超萌造型深受歡迎之外，味道也是水準之上，第7本推薦的日雜《貓咪吐司烘焙品牌特刊》，會特別介紹貓咪吐司的迷人魅力，且附錄還會贈送「提袋＆吊飾」，提袋設計簡潔大方，內附口袋方便放隨身小物，再掛上貓咪吐司的造型吊飾，可愛度直升！！（妞編輯也淪陷了）

超擬真美食附錄8：《MARIAGE FRÈRES瑪黑兄弟茶品牌特刊》

第8本推薦的日雜是《MARIAGE FRÈRES瑪黑兄弟茶品牌特刊》，從事貿易業的瑪黑兄弟，1854年在巴黎成立法國第一間茶葉貿易商「MARIAGE FRÈRES瑪黑兄弟」，還進軍有「紅茶王國」之稱的英國，這本日雜除了介紹最具象徵性的12款茶葉及人氣茶包之外，還有介紹每年3月發表的新作及在店舖裡推出的甜點和餐點哦。而附錄一樣送出「提袋」，可以放入A4雜誌、長夾及保溫杯，也有可以放手機或小物的內袋。

超擬真美食附錄9：《福岡NO COFFEE咖啡廳時尚單品》

第9本推薦的日雜是《福岡NO COFFEE咖啡廳時尚單品》，來自福岡的「NO COFFEE」不只是一家人氣咖啡廳，同時也販售品牌周邊的雜貨小物，在Instagram上擁有超高人氣，其附錄「保冷＆保溫隨行杯」，俐落大方的設計，放在辦公桌上使用也相當合適。

超擬真美食附錄10：《明治巧克力95週年紀念特刊》

第10本推薦的日雜是《明治巧克力95週年紀念特刊》，除了分享如何利用牛奶巧克力來製作的可愛甜點食譜，為了慶祝明治巧克力誕生95周年，附錄特別以經典板巧克力造型為設計推出「可愛收納包」，宛如板巧克力實物的可愛拉鍊頭，讓人超想咬一口（嘴饞），內部包含卡片袋、開放式口袋等10個收納位置，多功能設計不管是收納文具用品、存摺，或是作為化妝包、工具包都非常好用。

以上10本超擬真美食附錄推薦給妞妞們，你是不是也覺得造型著實逼真得可愛呢！！喜歡的人可以趁現在博客來有優惠趕緊入手，既可以獲得實用日雜，又可以得到豪華附錄，任誰都心動～

Source：博客來

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