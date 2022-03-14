朴敏英不做富二代演戲17年！透露30+愛情觀：想好好談戀愛卻又害怕

文／妞新聞

由朴敏英與宋江主演的Netflix韓劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史》正在熱播，本月就來到36歲的朴敏英與宋江相差8歲，劇中女強人的形象，對劇迷來說非常新鮮，而現實中的朴敏英性格率直，又不甘於只做富二代，非常惹人喜愛。

朴敏英不做富二代、演戲17年

大方承認整容

36歲的朴敏英，有「羅曼史喜劇女王」之稱，出道17年，極少有負面新聞傳出，一直讓人感覺是一位有智慧、大方的女生。朴敏英是韓國人，小時候卻在美國長大，因此英文非常好，面對外國媒體訪問不成問題，並且與同樣有外國長大背景的前少女時代Jessica成為閨密。

據悉，朴敏英也是位富二代，爸爸是醫院院長，但她仍是熱衷於工作，每年都有新作劇推出，認為盡己所能得到的成就感才是幸福。她閒暇時最愛旅行增廣見聞，加上率直爽朗、不做作的性格，吸引不少觀眾喜愛；在「整容還是秘密」的時代，朴敏英大方承認整容，動過雙眼皮、鼻子、嘴巴，這份勇氣值得人欣賞。

朴敏英曾大方公開「戀情卻見光死」

30+愛情觀：膽怯又想好好談戀愛

朴敏英主要戲路，都是以浪漫愛情劇為主，因甜蜜曖昧的劇情，而常與男主角傳出緋聞，如朴敘俊、朴有天和宋仲基等，也有「男神收割機」之稱，而她一一否認戀情，出道多年，她只承認過與李敏鎬戀愛。

朴敏英與李敏鎬因拍攝《城市獵人》假戲真做發展成戀人，可惜又是一段「見光死」的愛情，當時男方比女方更有名氣，聚少離多，二人最終只交往半年，雖然不是愛情長跑，但足以令朴敏英的愛情觀改變。分手後朴敏英上節目《演藝家仲介》時被問到愛情觀，她說不會再被狗仔隊逮到，只想好好地談戀愛：「我一直很想結婚，希望世界上有一個真正站在我這邊的人，跟我一起共度餘生。」

果真，之後朴敏英都沒有再承認過戀情，她接受韓國雜誌《THE STAR》訪問時，朴敏英說：「以前似乎是非常投入愛情，但最近變成了膽小鬼。 到了三十代，對愛情的膽怯和擔憂也變多了。」一段感情的意義不在乎時間的長短，而是它對你的改變，雖然朴敏英不能像年輕時大方戀愛，凡事以工作為上，然而她還是覺得「愛」是非常重要的！

文章授權轉載自《香港01》

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