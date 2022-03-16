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值得入手的小眾包包TOP 10！BV、BOY CHANEL平替款不到1萬就可收

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文／美人圈

近幾年，除了大牌包款，小眾設計師包款也慢慢吸引大家的目光。小眾包包雖然沒有名牌的光環，但它不僅不像大牌熱門包款一樣容易撞款，可以凸顯自己獨特的品味，重點是價格又甜，不管是小資女孩，還是時尚達人們的圈子裡，都已經吹起一股小眾包包的流行潮流，下面就由小編為大家推薦10個小眾包款，讓大家能夠荷包無痛的享受時尚～

小眾包包推薦1：RATIO ET MOTUS Twin Frame

RATIO ET MOTUS在2018年於紐約由設計師Angela Wang和Daniel Li創立，品牌包款參考大量50、60年代的風格，包款線條簡約硬朗，融合復古及現代。除此之外，品牌也十分注重環保，選用來自肉類食品市場的皮革，製作過程也以低碳、有毒物質最小化與低排水系統的方式生產。

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲RATIO ET MOTUS Twin Frame。（圖／翻攝自IG@ratioetmotus）

該品牌最有名的Twin Frame，設計別出心裁，一大一小拼合起來的設計，讓大家可以選擇分拆使用，環環相扣的圓形釦飾部分在做工上也十分講究，採用來自日本的金屬組件，讓大家單手就能開合這款包包～值得注意的是，Twin Frame含有Celine已經宣布停產的Clasp系列的韻味，同樣簡單的硬挺包款，加上金屬復古搭扣，不僅價格甜了許多，也不用擔心買到Clasp假貨。

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲RATIO ET MOTUS Twin Frame，1,250美元（約NT$34,890元）。（圖／翻攝自ratio et motus官網、IG@ratioetmotus）

小眾包包推薦2：Rylan Studio MINI SATCHEL

Rylan Studio由知名博主Brooke Testoni於2017年創立，品牌成立初期就大受歡迎，採用簡約的設計，義大利的手工皮革做工，讓整體呈現低調優雅的風格，顏色和材質的變化也不多，但是不同年齡層女孩們絕對都能找到適合自己的一款，而且包款都以品牌一貫的皮帶扣設計融入包款，辨識度算是非常高。

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲Rylan Studio MINI SATCHEL。（圖／翻攝自IG@rylanstudio）

品牌的熱門款SATCHEL系列，復古挺闊，受到時尚圈的熱烈喜愛，橫版的設計對於小個子女孩來說也十分友好，這款設計也被視為是Delvaux的Brillant East/West 的平替款，從原本將近20萬，現在不到15,000元就可以獲得，誰會不心動呢！

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲Rylan Studio MINI SATCHEL，$749.00 AUD（約NT$14,740元）。（圖／翻攝自IG@rylanstudio）

小眾包包推薦3：GIA Studios Croissant Bag

越南的獨立設計師品牌Gia Studios，取名自越南文“the house”，象徵讓越南技藝以及創造力得以體現的基地，在服裝上，品牌擅長以簡單的設計搭配複雜的剪裁呈現服裝的精緻感，而在包款的部分，基於環保的理念，Gia Studios倡導使用人造皮革，但是在皮革的質量以及光澤度上都讓人無可挑剔，也難怪深受各大時尚部落客的喜歡！

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲GIA Studios Croissant Bag。（圖／翻攝自GIA Studios Facebook）

時髦精必備的牛角包，長期一直被認為是Bottega Venenta的平替款，但是Gia Studios的牛角包採用豎條紋的設計，讓整體包款的時尚度獲得加乘，圓潤的包型，單色的設計上沒有任何Logo圖樣，讓女孩們背起來看起來隨性又高級！迷你款不到1萬元就可以收，女孩們千萬別猶豫入手呀！

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲GIA STUDIOS Mini Croissant Bag，$300 USD（約NT$8,400元）。（圖／翻攝自GIA Studios Facebook、IG@gia_studios）

小眾包包推薦4：Rebecca Minkoff 經典雙鍊肩包

在2001年即因為「我愛紐約」的T-shirt而風靡全美的Rebecca Minkoff ，2005年設計的第一個包款就在紐約時尚圈大紅，至今的包款已經是許多好萊塢女星的愛，也是介紹IT bag絕對不會遺漏的成員～MAC（Morning after Clutch）是品牌最紅的包款，寓意為可以讓人從早背到晚的包款，休閒時尚兩不耽誤！

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲Rebecca Minkoff 2005年設計的第一個包款就在紐約時尚圈大紅。（圖／翻攝自IG@rebeccaminkoff）

品牌除了MAC（Morning after Clutch）之外，另外被大家熟知的則是love系列，長期一直是香奈兒Boy的平替首選，除了經典的菱格及鏈條，Rebecca Minkoff 的love系列還加入了近期流行的絲絨布元素，用十分之一的價格就能買到同款，會不會太划算！

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲Rebecca Minkoff Chevron Quilted Love Crossbody，NT$8,956元。（圖／翻攝自IG@rebeccaminkoff）

小眾包包推薦5：Chylak 馬鞍包

傳說中比愛馬仕還更容易斷貨的Chylak ，是來自波蘭的小眾設計師品牌，過去包款只做黑色和棕色，整體風格簡單不張揚，非常適合都市摩登女性～Chylak的包款原料全都來自義大利，搭配波蘭本土的技藝，打造出的包款品質完全不輸給名牌呀～Chylak非常知名的就是“Vintage”Clasp Bag系列，同樣復刻過去Old Celine的Clasp系列，俐落的硬挺外型，搭上金屬搭扣，背上它絕對是全場最時髦！

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲Chylak的包款原料全都來自義大利。（圖／翻攝自IG@chylak.bags）

而另外一個馬鞍包系列，也是許多尋找大牌平替女孩們的首選，精緻的壓紋皮革和金屬扣的組合，高級感滿分，而半圓的外型讓包款顯得更活潑，什麼場合背它都合適！

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲Chylak Saddle Bag“glossy black crocodile”，$400USD（約NT$11,220）。（圖／翻攝自Chylak官網）

小眾包包推薦6：Vasic 扭結水桶包

近幾年一直低調卻默默熱賣的紐約設計師品牌Vasic，在2015年由日籍設計師創立，包款簡單，沒有複雜的設計，將亞洲的優雅美學和歐洲的質感皮革結合，呈現女性的沉靜柔和，而品牌所推出的水桶包、公文包等在推出後都大受歡迎，在顏色上常常推出活潑的顏色，讓少女們也可以輕鬆駕馭！

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲Vasic 扭結水桶包。（圖／翻攝自IG@vasic_newyork）

Vasic最為人熟知的Bond系列，很容易讓人聯想到愛馬仕的Picotin，但是Vasic的水桶包在底部剪裁上稜角較分明，還多了抽繩綁帶，也展現出了屬於自己的特色！

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲Vasic Bond，$445 USD（約NT$12,480元）。（圖／翻攝自IG@vasic_newyork）

小眾包包推薦7：DeMellier The Nano Montreal

來自英國的獨立設計師品牌DeMellier，所有包款都是採用來自西班牙及義大利的上等皮革，並且由西班牙工匠手工製作，品質完全無可挑剔～另外，DeMellier提倡「A Bag, A Life」永久慈善計畫，每售出一項產品，就會捐出部分收益給國際性民間慈善機構，買包的同時，也在幫助社會，這種優質品牌怎麼能錯過！

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲DeMellier The Nano Montreal。（圖／翻攝自IG@demellierlondon）

品牌的標誌性包款Montreal，梯形的包型，更凸顯優雅氣質，V型的口蓋容易讓人想到因為韓劇《夫婦的世界》在亞洲廣為人知的Valextra的Iside包款，差別大概就是在扣環上了～值得一提的是，凱特王妃也背過DeMellier的Montreal系列，只要一萬初就可以得到王妃同款，是不是很令人心動呢？

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲DeMellier The Nano Montreal，¥3,000（約NT$13,310元）。（圖／翻攝自IG@demellierlondon）

小眾包包推薦8：Núnoo 機車包

早已經被女明星刑菲、劉人語等人背上身的Núnoo，是由來自丹麥的一對姐妹花在2015年所創立的獨立設計師箱包品牌，品牌以「個性、自我、趣味」作為設計理念，傳遞勇敢無畏的生活態度！而Núnoo秉持著可持續的環保原則作包袋的原料選擇，大膽的色彩運用，也改變了大家對北歐風「簡約」的印象。

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲Núnoo來自丹麥的品牌。（圖／翻攝自IG@nunoobags）

Núnoo最知名的包款就是機車包，而且從機車包材質的選用，如鱷魚壓紋，水洗牛皮等，呈現一個包款的多元性。過去提到機車包，大家總是會想到巴黎世家，現在，女孩們多了新的選擇啦！不但用十分之一的價格就能買到，透過Núnoo機車包的多樣性，找到屬於自己風格的那一款吧！

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲Núnoo Helena Chain New Zealand，€159,90（約NT$5,090元）。（圖／翻攝自IG@nunoobags）

小眾包包推薦9：Laurence & Chico 托特包

Laurence & Chico是由加拿大同性伴侶Laurence Li和Chico Wang在2015年所創立的同名品牌，品牌風格大膽，在服裝秀上總能看見戲劇化的妝容搭配浮誇尺寸或剪裁的服裝，多帶有前衛感。

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲Laurence & Chico品牌風格大膽。（圖／翻攝自IG@laurenceandchico）

除了服裝常常令人驚艷之外，Laurence & Chico的托特包一直以來都被認為是Dior Book Tote的平替款，迪奧將近10萬元的小號Book Tote，不到1萬5就能買到Laurence & Chico的小號托特包，帆布的材質，再加上硬挺的包型和滿版的印花，實用又百搭，也難怪一出就在時尚界大火！

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲Laurence & Chico小托特包（含珍珠鏈），$505USD（約NT$14,140元）。（圖／翻攝自@laurenceandchico、Laurence & Chico官網）

小眾包包推薦10：Andersson Bell Agnes

Andersson Bell是來自韓國的設計師品牌，風格卻含有濃厚的北歐風，產品也深受歐美時尚圈歡迎！品牌擅長融合復古與現代，而且品牌還推出了「Unisex」系列，模糊性別的邊界，讓任何一件單品在不同人的身上都能找到屬於自己的歸宿。

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲Andersson Bell Agnes。（圖／翻攝自IG@anderssonbell）

Andersson Bell的Agnes款式上和Prada的Ribbon，信封式的包型，搭配中心長帶，而Prada在扣環設計上較活潑，Andersson Bell相對將重點放在顏色的碰撞上，撞色方面呈現出另一種獨特的感覺，優雅中又帶有俏皮！

▲小眾包。（圖／美人圈提供）

▲Andersson Bell Agnes，¥2,100（約NT$9,300元）。（圖／翻攝自Garmentory）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 小眾包, 小眾品牌, 萬元包款, 歐美小眾品牌

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