「春季粉底液」8款討論度爆表！乾肌油肌都超愛Dior、CHANEL被封養膚級

文/美人圈

想要擁有精緻的妝容,挑選一款適合自己的粉底是關鍵!以下帶來話題滿滿的8款2022「春季粉底液新品」,除了有抗暗沉的MAC超顯白水光養膚粉底,以及乾肌、油肌都超愛的Dior超完美持久粉底液,CHANEL這款養膚級底妝更好評不斷!

2022春季粉底液推薦1:su:m37 活水潤澤CC粉底液 45ml,NT$1,450

女神全智賢獨鍾的su:m37甦秘推出兩款底妝新品!活水潤澤CC粉底液是一款智慧型底妝,不分色號可對全膚色做潤色遮瑕,上妝後不假白、零色差!採用延展性佳的輕油配方,柔滑乳霜質地推開後在肌膚表面形成光滑水膜,幫助妝後不易泛油光,並且讓底妝自然服貼不沾染,內含55%以上水分及肉豆蔻等提取物,加強肌膚的保濕與舒緩效果。

▲su:m37 活水潤澤CC粉底液。(圖/Beauty美人圈提供)

su:m37 活水潤澤CC妝前乳 45ml,NT$1,450



活水潤澤CC妝前乳以適合亞洲女孩的明亮蜜桃色來校正膚色中的蠟黃、暗沉感!利用散射原理將特殊處理過的粉末來霧化柔焦肌膚瑕疵。含有60%以上的保濕成分,上臉後雖然保濕但一點都不黏膩,並平衡肌膚多餘的油脂,為肌膚做好打底,上妝後妝感更細膩,平時如果不想上底妝,但又不想看起來沒氣色,這款就非常適合!

▲su:m37 活水潤澤CC粉底液。(圖/Beauty美人圈提供)

2022春季粉底液推薦2:Dior 超完美持久粉底液 30ml,NT$2,400

Dior超完美持久粉底液好評不斷!全新注入「鳶尾花萃」,提供高達2倍高濃度的珍稀花植萃取,除了能有效保護肌膚,抵禦環境傷害外,還可以使妝感更無瑕、服貼,與原生膚色自然融合,貼膚效果宛如第二層肌膚!除了柔霧與柔光兩款妝效,更貼心的準備了28款色選,無論是白雪公主還是小麥色的健康膚,都可以找到適合自己的色選。

▲Dior 超完美持久粉底液。(圖/翻攝Dior官網)

2022春季粉底液推薦3:Nars 全新裸光肌萃粉底精華 30ml,NT$1,900

Nars全新裸光肌萃粉底精華結合了保養級的聚光保濕複合物,讓女孩們邊上妝邊保養。利用光反射力,可以膚色均勻,展現出平滑透亮的妝效,一整天還不會暗沉~質地相當絲滑水潤,輕盈好推開,加上四種奢潤植萃精華,溫和水潤還不致痘;晚上卸妝,膚質更細緻、透亮!

▲Nars 全新裸光肌萃粉底精華。(圖/翻攝Nars官網)

2022春季粉底液推薦4:CHANEL 1號紅色山茶花活能粉底液 30ml ,NT$2,800

養膚型粉底1號紅色山茶花活能粉底液,上市就引發高度討論!富含紅色山茶花精萃油與保濕養膚成份,有助於修復肌膚、抵禦環境傷害,打造豐潤光采。質地相當親膚,輕鬆好推開,完美修飾瑕疵。剛上妝是柔霧光,整天下來最終妝感是細緻的奶油肌,約會一整天不怕乾燥又卡粉啦~

▲CHANEL 1號紅色山茶花活能粉底液。(圖/翻攝CHANEL官網,Beauty美人圈提供)

2022春季粉底液推薦5:蘭芝 NEO型塑系列粉底液 30ml ,NT$1,450

還記得蘭芝可愛的小方塊氣墊嗎?這次NEO家族又新添生力軍,推出Neo 型塑霧感粉底液,雖然是霧感妝效,但添加了Ultralight超輕盈配方,即使多次疊加也不會結塊、厚重,反而像是雲朵般給予肌膚舒適感受。除此之外,防油又耐汗的特性,超適合混合、油性膚質,即使帶妝一整天也完全不卡粉、脫妝,打造韓系濾鏡肌。另外,還有適合乾肌的光感粉底,添加保濕精華成分讓妝容服貼,半霧光澤宛如天生美肌。

▲蘭芝 NEO型塑系列粉底液。(圖/翻攝蘭芝官網)

2022春季粉底液推薦6:MAC 超顯白水光養膚粉底液 30ml,NT$1,700

小編最愛的超顯白更升級了!包裝改為夢幻的粉紅漸層,全系列皆含超顯白C3水亮白複方,結合美白聖品維他命C、以及能有效抗氧的櫻花萃取,並添加獨特粉紅珍珠,讓肌膚補水保濕、呈現飽滿透亮色澤。色選上特別針對亞洲膚色特調,能夠一校蠟黃暗沉肌,營造出絕美的玫瑰光美肌!

▲MAC 超顯白水光養膚粉底液。(圖/翻攝MAC官網,Beauty美人圈提供)

2022春季粉底液推薦7:SUQQU 晶采艷澤粉底液 30ml ,約NT$3,900

SUQQU粉底一直以來都是貴婦們打造好命澎皮的秘密武器!2020晶采艷澤粉底霜推出後就受到廣大網友們好口碑,日本新推出同系列晶采艷澤粉底液,質地細緻光滑同時遮瑕力,上臉後觸感清爽,打造出零粉感的奶油光澤肌,雖然妝感充滿光澤,但不會隨著時間而關燈、變暗沉,反而讓臉一整天明豔動人。超齊全的23號色選,全面滿足所有膚色需求。

▲SUQQU 晶采艷澤粉底液。(圖/翻攝SUQQU官網)

2022春季粉底液推薦8:MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液 30ml ,NT$1,700

MAKE UP FOR粉無痕持久粉底液添加雙效粉體科技,上妝後彷彿自帶柔焦濾鏡,有效隱形瑕疵、毛孔,更加入了獨創微網貼膚系統,營造猶如第二層肌膚的仿真肌感受,還可以讓粉體緊隨肌膚律動,不用擔心粉體卡進表情紋!這款粉底還抗沾染,不用擔心拿下戴口罩沾滿粉底。

▲MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液。(圖/翻攝MAKE UP FOR EVER官網)

【延伸閱讀】

2022熱門專櫃/開架底妝推薦!35款粉底液、氣墊粉餅、蜜粉餅特搜,輕鬆拍出好命奶油肌

韓妞「拋光底妝」教學!用對上妝手法直接省下打亮,同場加映2022人氣光澤底妝推薦

【編輯實測】屈臣氏2021年度熱賣底妝TOP10!媚點服貼零粉感,這款冠軍蜜粉餅百元不到

※本文由《Beauty美人圈》授權報導,未經同意禁止轉載。