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「春季粉底液」8款討論度爆表！乾肌油肌都超愛Dior、CHANEL被封養膚級

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文／美人圈

想要擁有精緻的妝容，挑選一款適合自己的粉底是關鍵！以下帶來話題滿滿的8款2022「春季粉底液新品」，除了有抗暗沉的MAC超顯白水光養膚粉底，以及乾肌、油肌都超愛的Dior超完美持久粉底液，CHANEL這款養膚級底妝更好評不斷！

2022春季粉底液推薦1：su:m37 活水潤澤CC粉底液 45ml，NT$1,450

女神全智賢獨鍾的su:m37甦秘推出兩款底妝新品！活水潤澤CC粉底液是一款智慧型底妝，不分色號可對全膚色做潤色遮瑕，上妝後不假白、零色差！採用延展性佳的輕油配方，柔滑乳霜質地推開後在肌膚表面形成光滑水膜，幫助妝後不易泛油光，並且讓底妝自然服貼不沾染，內含55%以上水分及肉豆蔻等提取物，加強肌膚的保濕與舒緩效果。

▲底妝產品。（圖／美人圈提供）

▲su:m37 活水潤澤CC粉底液。（圖／Beauty美人圈提供）

su:m37 活水潤澤CC妝前乳 45ml，NT$1,450

活水潤澤CC妝前乳以適合亞洲女孩的明亮蜜桃色來校正膚色中的蠟黃、暗沉感！利用散射原理將特殊處理過的粉末來霧化柔焦肌膚瑕疵。含有60%以上的保濕成分，上臉後雖然保濕但一點都不黏膩，並平衡肌膚多餘的油脂，為肌膚做好打底，上妝後妝感更細膩，平時如果不想上底妝，但又不想看起來沒氣色，這款就非常適合！

▲底妝產品。（圖／美人圈提供）

▲su:m37 活水潤澤CC粉底液。（圖／Beauty美人圈提供）

2022春季粉底液推薦2：Dior 超完美持久粉底液 30ml，NT$2,400

Dior超完美持久粉底液好評不斷！全新注入「鳶尾花萃」，提供高達2倍高濃度的珍稀花植萃取，除了能有效保護肌膚，抵禦環境傷害外，還可以使妝感更無瑕、服貼，與原生膚色自然融合，貼膚效果宛如第二層肌膚！除了柔霧與柔光兩款妝效，更貼心的準備了28款色選，無論是白雪公主還是小麥色的健康膚，都可以找到適合自己的色選。

▲底妝產品。（圖／美人圈提供）

▲Dior 超完美持久粉底液。（圖／翻攝Dior官網）

2022春季粉底液推薦3：Nars 全新裸光肌萃粉底精華 30ml，NT$1,900

Nars全新裸光肌萃粉底精華結合了保養級的聚光保濕複合物，讓女孩們邊上妝邊保養。利用光反射力，可以膚色均勻，展現出平滑透亮的妝效，一整天還不會暗沉～質地相當絲滑水潤，輕盈好推開，加上四種奢潤植萃精華，溫和水潤還不致痘；晚上卸妝，膚質更細緻、透亮！

▲底妝產品。（圖／美人圈提供）

▲Nars 全新裸光肌萃粉底精華。（圖／翻攝Nars官網）

2022春季粉底液推薦4：CHANEL 1號紅色山茶花活能粉底液 30ml ，NT$2,800

養膚型粉底1號紅色山茶花活能粉底液，上市就引發高度討論！富含紅色山茶花精萃油與保濕養膚成份，有助於修復肌膚、抵禦環境傷害，打造豐潤光采。質地相當親膚，輕鬆好推開，完美修飾瑕疵。剛上妝是柔霧光，整天下來最終妝感是細緻的奶油肌，約會一整天不怕乾燥又卡粉啦~

▲底妝產品。（圖／美人圈提供）

▲CHANEL 1號紅色山茶花活能粉底液。（圖／翻攝CHANEL官網，Beauty美人圈提供）

2022春季粉底液推薦5：蘭芝 NEO型塑系列粉底液 30ml ，NT$1,450

還記得蘭芝可愛的小方塊氣墊嗎？這次NEO家族又新添生力軍，推出Neo 型塑霧感粉底液，雖然是霧感妝效，但添加了Ultralight超輕盈配方，即使多次疊加也不會結塊、厚重，反而像是雲朵般給予肌膚舒適感受。除此之外，防油又耐汗的特性，超適合混合、油性膚質，即使帶妝一整天也完全不卡粉、脫妝，打造韓系濾鏡肌。另外，還有適合乾肌的光感粉底，添加保濕精華成分讓妝容服貼，半霧光澤宛如天生美肌。

▲底妝產品。（圖／美人圈提供）

▲蘭芝 NEO型塑系列粉底液。（圖／翻攝蘭芝官網）

2022春季粉底液推薦6：MAC 超顯白水光養膚粉底液 30ml，NT$1,700

小編最愛的超顯白更升級了！包裝改為夢幻的粉紅漸層，全系列皆含超顯白C3水亮白複方，結合美白聖品維他命C、以及能有效抗氧的櫻花萃取，並添加獨特粉紅珍珠，讓肌膚補水保濕、呈現飽滿透亮色澤。色選上特別針對亞洲膚色特調，能夠一校蠟黃暗沉肌，營造出絕美的玫瑰光美肌！

▲底妝產品。（圖／美人圈提供）

▲MAC 超顯白水光養膚粉底液。（圖／翻攝MAC官網，Beauty美人圈提供）

2022春季粉底液推薦7：SUQQU 晶采艷澤粉底液 30ml ，約NT$3,900

SUQQU粉底一直以來都是貴婦們打造好命澎皮的秘密武器！2020晶采艷澤粉底霜推出後就受到廣大網友們好口碑，日本新推出同系列晶采艷澤粉底液，質地細緻光滑同時遮瑕力，上臉後觸感清爽，打造出零粉感的奶油光澤肌，雖然妝感充滿光澤，但不會隨著時間而關燈、變暗沉，反而讓臉一整天明豔動人。超齊全的23號色選，全面滿足所有膚色需求。

▲底妝產品。（圖／美人圈提供）

▲SUQQU 晶采艷澤粉底液。（圖／翻攝SUQQU官網）

2022春季粉底液推薦8：MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液 30ml ，NT$1,700

MAKE UP FOR粉無痕持久粉底液添加雙效粉體科技，上妝後彷彿自帶柔焦濾鏡，有效隱形瑕疵、毛孔，更加入了獨創微網貼膚系統，營造猶如第二層肌膚的仿真肌感受，還可以讓粉體緊隨肌膚律動，不用擔心粉體卡進表情紋！這款粉底還抗沾染，不用擔心拿下戴口罩沾滿粉底。

▲底妝產品。（圖／美人圈提供）

▲MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液。（圖／翻攝MAKE UP FOR EVER官網）

【延伸閱讀】

2022熱門專櫃/開架底妝推薦！35款粉底液、氣墊粉餅、蜜粉餅特搜，輕鬆拍出好命奶油肌

韓妞「拋光底妝」教學！用對上妝手法直接省下打亮，同場加映2022人氣光澤底妝推薦

【編輯實測】屈臣氏2021年度熱賣底妝TOP10！媚點服貼零粉感，這款冠軍蜜粉餅百元不到

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

底妝, 養膚型底妝, 保濕底妝, 遮瑕

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