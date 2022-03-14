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Jennie巴黎私服狂「炫腹」！　轉過身更辣「性感腰窩」現形

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie日前出訪巴黎時裝周看香奈兒大秀，雖然緊接著便前往夏威夷看下一場Jacquemus大秀，但依然在巴黎留下了些吸睛的私服穿搭。可以看到在巴黎的Jennie不畏風寒「炫腹」，超短針織衫X襯衫的前衛搭配，成功帶貨胸前自己的聯名墨鏡；另一套貼身短版上衣則是暗藏心機，轉到身後性感腰窩現形。

▲Jennie巴黎穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie的巴黎私服穿搭。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

雖然Jennie年僅26歲，但她早已是全球少女們的時尚Icon，不只擒攬時尚代言，本身私下對穿搭也很有一套自己的風格，私服同款總是會成為爆款。這次Jennie前往巴黎參加時尚盛會，短暫停留的這幾天，私服穿搭也很有看頭。

其實正處冬春交際的巴黎氣溫僅有個位數字，但Jennie毫不畏懼寒冷，以「炫腹裝」造型擺拍，她身穿超短版的針織衫內搭白襯衫，不過襯衫扣子是全開的狀態，因此露出中空腹部，前衛搭配成功吸睛，胸前所掛的墨鏡亦是她的穿搭重點，原來這副墨鏡正是出自Jennie與GENTLE MONSTER推出的「Jentle Garden」系列，其中的「LA_PÊCHE」方形貓眼框款式。

▲Jennie巴黎穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie巴黎穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie X GENTLE MONSTER「Jentle Garden」系列LA PÊCHE，NT＄10,510。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

另一套私服穿搭中Jennie走的是街頭性感風格，貼身短版連帽衫外罩上一件寬版皮衣，並以低腰方式穿著工裝褲，露出一段S形纖腰，還不只這樣，當Jennie轉過身，可以看到「性感腰窩」現形，曼妙體態令人稱羨。

▲Jennie巴黎穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie巴黎穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie轉過身「性感腰窩」現形。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

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關鍵字：

Jennie, 私服穿搭

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