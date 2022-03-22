20款「精品牛仔包」熱度升高！香奈兒金球WOC、Fendi手袋氣質女孩必須有

文／美人圈

牛仔包的熱度實在是太高了！各個品牌近期都推出了好幾款牛仔包，牛仔包的材質特殊，隨意搭配素色的衣服走在街上，都隱藏不住它的隨性時尚感～下面就由小編為大家20款牛仔包，有興趣的女孩們趕緊來看看吧！

Louis Vuitton

隨著2022年的到來，LV在2022早春系列時裝展，為它的經典包袋帶來全新的風貌，許多經典的包袋系列都換上了丹寧材質，包含了大家熟知的Onthego 托特包Speedy手袋、Loop手袋和Dauphine手袋等系列，展現了當今大勢的復古休閒時尚，丹寧材質背起來也更顯得年輕有活力！

▲Louis Vuitton丹寧包。（圖／翻攝Louis Vuitton官網）

熱門牛仔包推薦1：LV Loop

採用獨家的緹花編織技術打造Monogram圖案，和褪色的牛仔布搭配起來率性中帶有柔和。半月形的包袋不但完全符合肩形，也為整體造型的時尚感大大加分！雙肩帶的設計——可調節皮革背帶和金屬鏈條，攜帶方式能夠隨性變化，金色的LV Circle拉鏈拉片為整體包款增添了精緻感，也更顯得它的可愛！

▲LV Loop，NT$77,000。（圖／翻攝Louis Vuitton官網）

熱門牛仔包推薦2：LV ONTHEGO MM

對於包包容量需求較高的女孩們千萬別錯過LV的托特包！LV全新的ONTHEGO MM有別於一般丹寧的水洗效果，精心設計的紋理展現獨特的石磨感，讓整款包袋更顯高級，也和海軍藍的皮革飾邊和白色縫線和諧搭配，好看的外表再加上超級能裝的優點，上班的工作包背它絕對造型、實用度都滿分！

▲LV ONTHEGO MM，NT$99,000。（圖／翻攝Louis Vuitto官網）

熱門牛仔包推薦3：LV PETITE MALLE

提到LV的包款怎麼能遺漏Petite Malle系列呢！靈感來源於品牌經典行李箱的Petite Malle，硬殼的設計加上金屬五金的裝飾，背起來又甜又颯，長期以來一直是品牌的必入款式，適合在優雅中尋找一點個性的女孩們！換上丹寧外表的Petite Malle，再一次將旅遊藝術展現的淋漓盡致，時髦和休閒集於一身，出門旅遊隨身小包選它沒錯！

▲LV PETITE MALLE，¥43,000（約NT$191,000）。（圖／翻攝Louis Vuitton官網）

Chanel

香奈兒同樣在今年推出充滿春夏氣息的牛仔布款式，印上彩色的Chanel字樣以及標誌性logo，讓經典包款都增添了春夏的活潑與趣味感！

▲Chanel丹寧包。（圖／翻攝Chanel官網）

熱門牛仔包推薦4：Chanel 水桶包

一推出就引起話題的Chanel牛仔水桶包，圓圓的包身，上頭五彩繽紛的CHANEL字樣印花讓人一眼就注意到它，而包緣的抽鬚設計，讓這款水桶包簡直可愛程度爆表！鏈條以藍色皮革搭配金色金屬，讓整體休閒風格一致呈現，精緻中還能擁有滿分休閒感的包袋就是它！

▲Chanel 水桶包，NT$ 124,100。（圖／翻攝Chanel官網）

熱門牛仔包推薦5：Chanel 鏈子皮夾

提到香奈兒第一款入手的包，許多人的選擇應該都是小金球WOC，而今年推出的牛仔WOC也同樣讓人喜歡！相較於過去皮革WOC的硬挺材質所呈現的隨性帥氣感，牛仔WOC因為布質較軟，呈現出更多柔和感！經典格紋依然存在，搭配經典logo以及皮革金屬組合而成的鏈帶，小編已經可以想見它的火爆程度！

▲Chanel 鏈子皮夾，NT$101,700。（圖／翻攝Chane官網）

熱門牛仔包推薦6：Chanel GABRIELLE 小型流浪包

香奈兒的流浪包最特別的就是雙金屬鍊的設計，一條可以肩背，另一條可以做橫跨胸前的斜背，當然也可以雙鍊肩背，背法多元增加了流浪包的趣味。看起來軟趴趴的軟呢牛仔布料，實際上底座採用高溫塑型的硬挺結構，不但包包容量大，東西放滿也不會變形～實用感滿分！

▲Chanel GABRIELLE 小型流浪包，NT$ 166,500。（圖／翻攝Chanel官網）

Gucci

Gucci絕對值得環保模範生的稱號！Gucci推出環保丹寧系列，100%由有機棉花製成，而牛仔製作本身的水洗程序因為耗水量驚人，也被Gucci以獨家的石洗技術替代，達到復古的色落效果，也保護環境～另外，品牌選擇以相對環保的水性油墨作包裝材料，取代原本的亮面塑膠包裝紙，在時髦和永續發展間取得平衡 ～

▲Gucci丹寧包。（圖／翻攝@gucci官網）

熱門牛仔包推薦7：Gucci Jackie 1961小型肩揹袋

作為品牌歷史重要成員的Jackie包，半月的外型加上超級有辨識度的金屬活塞鎖扣，短背帶的設計讓背起來的位置恰好落在腋下，完美的融合了隨性與優雅。而換上丹寧材質的Jackie 1961，搭配咖啡色皮革滾邊，休閒感更為突出，正面金屬扣環的裝飾讓精緻度絲毫不減，難怪一推出就備受矚目！

▲Gucci Jackie 1961小型肩揹袋，HK$ 18,200（約NT$65,250）。（圖／翻攝Gucci官網）

熱門牛仔包推薦8：Gucci Dionysus系列 小號肩背包

絕對不能被忽略的酒神系列也推出了丹寧款式啦！以希臘神話中的酒神戴歐尼修斯為靈感，將他的老虎坐騎，轉化成包袋上的雙虎頭金屬釦飾，讓酒神系列從此有了標誌性的特徵！而丹寧酒神包在原本的全金屬雙虎頭扣飾上做了一點改變，從原本的全銀改成藍銀相間的扣飾，讓整體更襯托丹寧包袋的配色～

▲Gucci Dionysus系列 小號肩背包，￥21,200（約NT$93,900）。（圖／翻攝Gucci官網）

熱門牛仔包推薦9：Gucci 馬銜扣1955迷你袋

最初以馬銜扣作為設計核心而一炮而紅的Gucci樂福鞋，馬銜扣雙環及棒扣的結合設計彰顯了品牌的馬術傳統，也誕生了馬銜扣1955系列，丹寧的設計搭配滿版的品牌GG圖案，以及可拆式紅藍色織帶肩帶，呈現出包袋的活潑復古感～

▲Gucci 馬銜扣1955迷你袋，HK$ 22,000（約NT$78,900）。（圖／翻攝Gucci官網）

Fendi

丹寧面料的獨特氣息，讓許多精品品牌都把它當作時髦元素，時裝秀也時不時可以看見丹寧的身影。繼FENDI在2021冬季男士限定系列中打造了一系列丹寧限定服裝之後，也推出了多款丹寧包款，讓牛仔原本不羈的一面帶有優雅氣質～

▲Fendi丹寧包。（圖／翻攝fendi官網）

熱門牛仔包推薦10：Fendi 中型 fendi First 藍色牛仔布手袋

過去，Fendi最出名的即是由老佛爺操刀設計的FF logo，2021年開始，由剛加入Fendi的Dior男裝設計師Kim Jones設計的Fendi First，讓Fendi從此多了一大特色！Fendi First最大特點就是將「F」字母植入柔軟手拿包的開口框架中，以皮革及金屬拼接的「F」字母，讓包款兼具優雅及率性！而以藍色牛仔布作為原料，讓包款設計整體更柔和，適合所有氣質女孩們～

▲Fendi 中型 fendi First 藍色牛仔布手袋，NT$ 125,000。（圖／翻攝Fendi官網）

熱門牛仔包推薦11：Fendi Peekaboo X-Tote 深藍色帆布手袋

推出10年依然熱度不減的Peekaboo系列，擁有簡單穩重的外型，扣環打開後的可愛俏皮設計，反差的設計成為大家鍾愛它的原因，展現女孩們成熟專業的外表下仍含有有趣、好玩的個性，深藍色帆布的材質搭配同色系的刺繡，優雅氣息更濃厚～

▲Fendi Peekaboo X-Tote 深藍色帆布手袋，NT$115,000。（圖／翻攝Fendi官網）

熱門牛仔包推薦12：Fendi Baguette 深藍色FF帆布手袋

開啟腋下包流行風潮的Baguette包，是以法國麵包作為靈感來源，看起來不大的包袋，卻意外能裝，俐落輕巧的外型也因此受到許多女孩們的喜愛！這款午夜藍帆布手袋，搭配同色系浮雕FF主題圖案的刺繡，以及咖啡色的肩帶，優雅復古代表選它！

▲Fendi Baguette 深藍色FF帆布手袋，NT$95,000。（圖／翻攝Fendi官網）

Balenciaga

時尚界吹起的永續經營浪潮巴黎世家也沒有錯過！結合丹寧這個流行元素，利用品牌獨家技術，再造牛仔拼布，打造獨一無二的牛仔系列！

▲Balenciaga丹寧包。（圖／翻攝Balenciaga官網官網）

熱門牛仔包推薦13：Balenciaga Hourglass 拼布丹寧沙漏包

一直佔據巴黎世家銷售排行榜前幾名的「沙漏包」，上窄下寬鮮明的輪廓線讓背上他的人自帶酷帥氣場，充滿記憶點的造型早已讓它收服眾多女明星的心！而巴黎世家的丹寧沙漏包融入了牛仔面料，為包袋增添了一股率性，而且每一款牛仔拼接都不一樣，搭配仿舊的五金logo，復古感滿滿！

▲Balenciaga Hourglass 拼布丹寧沙漏包，NT$70,900。（圖／翻攝Balenciaga官網）

熱門牛仔包推薦14：Balenciaga Hourglass 印花牛仔沙漏包

小牛皮上印有淺藍色的牛仔印花，就像是把藍天白雲背在身上，上身青春氣息滿滿呀，好適合春夏穿搭～搭配仿舊銀色logo，讓包袋透露出低調的精緻感～

▲Balenciaga Hourglass 印花牛仔沙漏包，NT$74,900。（圖／翻攝Balenciaga官網）

Saint Laurent

如果說香奈兒給了女人自由，那聖羅蘭給女人的絕對是力量，而丹寧作為舒適自由的代表，也象徵著框架的打破，長期以來頻繁的被聖羅蘭融入創作中，2021秋季，聖羅蘭再一次利用牛仔，帶領大家進入丹寧的隨性、不羈、優雅融合的世界。

▲YSL丹寧包。（圖／翻攝IG@ysl）

熱門牛仔包推薦15：Saint Laurent 80年代絎縫牛仔布化妝包

有別於大家印象中丹寧一定是藍色系的印象，這款化妝包以牛仔布料呈現浪漫的芋頭紫，附上鏈條和皮革兩種背帶讓大家可以自由轉換背法，讓人眼睛一亮的莫過於包包上的皮革小標籤，上頭還有金屬logo，可愛又精緻，甜美女孩必收呀！

▲Saint Laurent 80年代絎縫牛仔布化妝包，NT$ 52,550。（圖／翻攝Saint Laurent官網）

熱門牛仔包推薦16：Saint Laurent LOULOU “Y”型絎縫牛仔帆布手袋

Loulou系列絕對是品牌爆款之一，Y型線條是它的特色，而這款Y型牛仔帆布小包，相較於皮革的款式顯得更柔和，搭配軟萌的香芋紫，包袋上的金屬logo細緻又優雅，喜歡小包的女孩們可以入手這款！

▲Saint Laurent LOULOU “Y”型絎縫牛仔帆布手袋，NT$ 46,000。（圖／翻攝Saint Laurent官網）

熱門牛仔包推薦17：Saint Laurent PUFFER小號絎縫復古牛仔布手袋

Puffer同樣是品牌熱門系列，超大包身背起來卻十分輕盈，完全沒有負擔，車縫紋路一樣是大方的V型紋路，而這款牛仔布手袋採用絨布的材質，再搭配牛仔的水洗仿舊感，復古感滿滿～

▲Saint Laurent PUFFER小號絎縫復古牛仔布手袋，NT$ 79,200。（圖／翻攝Saint Laurent官網）

Miu Miu

基於品牌對於永續發展的關注，Miu Miu在2021春夏再次推出upcycled by miu miu系列，攜手Levi's打造丹寧服裝，再造古董衣，讓率性復古的牛仔染上少女風情～當然在包款上面，Miu Miu從來就不讓人失望，下面就帶大家看看品牌推出的牛仔包吧！

▲Miu Miu丹寧包。（圖／翻攝IG@miumiu）

熱門牛仔包推薦18：Miu Miu Matelassé牛仔布手袋

版型硬挺的Matelassé牛仔手袋，上頭印有品牌Matelassé系列的經典壓紋，再搭配白色的品牌logo，以及同屬牛仔色系的背帶，春夏隨意搭配一套白色的服裝出門就能展現休閒時尚感！

▲Miu Miu Matelassé牛仔布手袋，NT$40,000。（圖／翻攝Miu Miu官網官網）

熱門牛仔包推薦19：Miu Miu 手提包

編織感滿滿的Miu Miu 手提包，不同深淺的藍色編織讓整個包袋在色彩變化下依然保有一股柔和感，而手提包十分能裝的特性，也讓它成為許多女孩日常包的首選～

▲Miu Miu 手提包，$1,226（約NT$33,900）。（圖／翻攝FWRD官網）

熱門牛仔包推薦20：Alexander McQueen Curve 牛仔斜背包

2021春夏才推出的The Curve系列，靈感來源自馬鞍造型，橢圓形的袋口，加上粗大的馬韁繩細節緊繞袋身，唯一的裝飾只有袋身正面的Alexander McQueen標誌以及背面的壓印品牌蓋章，雖然整體造型簡單俐落，但是精巧別緻感完全隱藏不住～牛仔的款式相較於純色款，多了一點酷帥感，特別適合活力四射的春夏！

▲Alexander McQueen Curve 牛仔斜背包，NT$25,840。（圖／翻攝Farfetch官網）

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