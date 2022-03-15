入住清境小木屋一人不到1350元　還可免費升等或享用BBQ大餐

文／C編

清境農場高海拔的山景，是度假放鬆的好地方，「Her森森」推出「清境依默騎馬渡假莊園小木屋1泊1食雙人券」，原價12400元、特價2699元，免費升等4人房或BBQ晚餐，還贈送晨間騎馬體驗2人1次，超級划算，一個人不到1350元，絕對值得一衝。

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▲清境依默騎馬渡假莊園小木屋1泊1食雙人券，原價12400元、特價2699元，點我購買。



座落於南投縣清境農場的依默獨棟小木屋，有著田野山林的寧靜，在大自然的擁抱下，感受空氣的清新、腳踩綠色地毯、頭頂繚繞雲霧，讓人可以遠離城市的喧囂，徜徉在美景裡，享受難得的放鬆。

不僅僅是山林的景色讓人流連忘返，早上起床還能迎接晨曦之美，在長達百來階的樓梯上，更處處可見好景致，絕對可以秒殺手機記憶體，美照拍不停；在木屋餐廳還可以享用熱騰騰的清粥小菜或是選擇美味BBQ晚餐，當然是度假首選。

獨棟小木屋有15坪大的寬敞空間，舒適的客廳、乾濕分離的浴室、吧台等等貼心的設計，住起來相當舒適又放鬆，讓人流連忘返。

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「Her森森」推出「清境依默騎馬渡假莊園小木屋1泊1食雙人券」，原價12400元、特價2699元，可以挑選免費升等4人房或BBQ晚餐，還贈送晨間騎馬體驗2人1次，吃喝玩樂通通都可以在這裡滿足，當然是輕旅行的首選。