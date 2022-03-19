Jennie只穿「白T」也能電死人！長版襯衫、短版炫腹都是女孩必備款

文／美人圈

集性感、甜美、氣質於一身的「人間香奈兒」Jennie絕對是所有女孩的Fashion Icon！只要她在IG上貼出穿搭照及生活照，照片裡的衣服絕對會搶購一空，甚至是立刻推出「Jennie同款」。走在時尚尖端的她，其實也常穿著簡約的白色上衣來做搭配，穿出獨特的Jennie風格，今天就讓我們普通人來學「人間香奈兒」如何把極簡的白襯衫、白T穿得好看吧～

Jennie的「極簡白衣」穿搭術：白襯衫

Jennie非常喜歡用「白襯衫」搭配不同的配件，有時是套上毛衣增加整體層次感，配上浮誇的腰帶讓焦點放在腰間！有時會穿上露出鎖骨與脖子的襯衫展現性感線條，再用較寬的皮帶繫在腰上凸顯腰臀的比例，不讓襯衫吃掉曲線！

▲Jennie白襯衫穿搭。（圖／翻攝IG＠jennierubyjane，下同）

誰說襯衫不能走辣妹風？妮妮這件短版露腰襯衫炫「腹」又可愛！看似保守的襯衫，卻又利用短版剪裁小露腰部曲線，中性又不失性感的設計，怕冷又想嘗試帥氣美眉風的女生們絕對要試看看這樣穿！

Jennie的「極簡白衣」穿搭術：露腰上衣

露腰上衣不是人人都能駕馭，如果妳有像Jennie一樣的螞蟻腰，跟著她這樣穿準沒錯！Jennie的IG版上最常出現的就是「白色露腰上衣」，完美展露腹肌之外還能秀出像竹竿的細手臂，簡單的搭配不只讓目光集中在腰上，用簡單的項鍊點綴也能穿出層次感！

Jennie穿著露腰上衣時最喜歡搭配的是牛仔褲，寬褲能將視覺停留在露出的小蠻腰上，窄褲集中視覺效果、延伸腿長，讓只有163公分的Jennie看起來像170公分！偶爾妮妮也會小露鎖骨，戴上簡單的項鍊小秀性感～

Jennie的「極簡白衣」穿搭術：性感背心

露腰還不夠！也可以像Jennie一樣直接穿著小背心出門，不過要提醒的是上圍較豐滿、手臂還沒訓練完成（XDD）的女性可能先不要輕易嘗試，穿之前也要記得先錯雷射除毛～像Jennie一樣的細肩帶小背心，秀出超美「直角肩線」，下身只要穿著短裙、短褲搭配就非常可愛，但是要小心肚臍著涼啊！

細肩帶小背心也可以像Jennie一樣拉成平口上衣，稍微變化一下，小露香肩看起來更性感！下身也可以穿緊身牛仔褲來做搭配，是不是讓整體看起來更青春洋溢了呢？

Jennie的「極簡白衣」穿搭術：簡約T恤

不敢露小蠻腰、鎖骨、肩膀沒關係～可以效法妮妮的「簡約T恤穿搭法」搭配喇叭褲上窄下寬的設計，讓無法露腰的女孩們也能修飾腰形，簡單穿出時尚復古感！或是在T恤內穿有花邊、花紋，或是設計感較強烈的短裙短褲露出大長腿，立刻能看出你的穿搭重點！

喜歡走成熟大姊姊風格也沒關係，Jennie的CK日常穿搭法也能超性感！一件長版T恤往身上套，下半身失蹤的火辣穿法馬上吸住男友的目光，下半身搭配性感及膝靴或是白色運動長襪，就是毫不費力的居家性感風。

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