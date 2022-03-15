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2022最火「精品半月包」一次看！JISOO同款美翻、LV LOOP討論度極高

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文／美人圈

半月包風潮持續延燒，已然是2022年的必備包款！各大品牌也不斷推出新款，放火燒大家的荷包，這回小編精選了8款「精品半月包」來推薦給大家！其中LV LOOP討論度極高，新推出的牛仔款絕美 ; 還有JISOO同款DIOR VIBE HOBO袋超時髦，趕緊來看看哪款是你的命定美包吧！

2022人氣「精品半月包」推薦：LV LOOP

LV這款LOOP於2022早春系列登場，以經典Croissant包為靈感，設計出半月型手提包，由Monogram塗層帆布製成，加上天然牛皮飾邊，以及金色LV Circle拉鏈，配備鏈帶可作肩背、手提，還有皮革肩帶作斜背之用，有多種揹法能任意變換，真的時髦又百搭！

▲精品半月包。（圖／美人圈提供）

▲ LV LOOP，NT$74,500。（圖／翻攝LV官網）

另外這款「牛仔LOOP」，採用獨家提花織物技術打造Monogram圖案，綴於褪色效果牛仔布上，真的超吸睛！相較於老花款，揹上身更休閒。簡約的白色系穿搭配上它，直接畫龍點睛！

▲精品半月包。（圖／美人圈提供）

▲ LV LOOP，NT$77,000。（圖／翻攝LV官網）

2022人氣「精品半月包」推薦：DIOR VIBE HOBO 袋

Dior Vibe手袋是這一季推出的全新設計！一共有黑、白兩色，以Cannage藤格紋圖案羊皮製作，配以麂皮內部，底部綴以「CHRISTIAN DIOR PARIS」標誌，每個細節都超別緻。手袋設有手柄，以及可拆卸、調節的肩帶，能手提、肩背或斜背展現多種造型，任何風格都能輕鬆駕馭。

▲精品半月包。（圖／美人圈提供）

▲DIOR VIBE HOBO 袋（小碼），NT$97,000 。（圖／翻攝DIOR官網）

2022人氣「精品半月包」推薦：CELINE AVA手袋

CELINE的半月包實在夯到不行，令時尚圈都著迷不已！這款是以黑色布料及小牛皮飾邊製成，綴有滿版同色凱旋門印花，低調中又有小亮點！而肩帶加上白色CELINE字樣LOGO，揹上身超吸睛，上街直接成為矚目焦點。

▲精品半月包。（圖／美人圈提供）

CELINE AVA手袋，NT$53,000 。（圖／翻攝CELINE官網、小紅書＠红酱redhush

2022人氣「精品半月包」推薦：FENDI GRAPHY

FENDI這款GRAPHY手袋，以100%純小牛皮製成，圓滾滾的包型超討喜！包底綴有復古金色金屬FENDI字樣，揹在腋下時可清楚看見，實在超耀眼！這款容量也相當夠裝，是實用和高顏值兼具的美包。

▲精品半月包。（圖／美人圈提供）

FENDI GRAPHY，NT74,000 。（圖／翻攝FENDI官網）

2022人氣「精品半月包」推薦：YSL LE 5 À 7 HOBO BAG

提到半月包絕對會想到YSL這一顆「LE5À7」！包包設計靈感源自於法文「HAPPYHOUR」的意思，以光滑小牛皮搭配金色YSL徽飾，既復古又時尚！除了最常見的黑色款，這奶茶色也超迷人，是春季必入手的包款啊！

▲精品半月包。（圖／美人圈提供）

▲YSL LE 5 À 7 HOBO BAG，NT$66,950。（圖／翻攝YSL官網）

2022人氣「精品半月包」推薦：BURBERRY Olympia 迷你皮革拉鏈埃倫匹亞包

BURBERRY這款Olympia超火啊～採用立挺的版型設計，以法國柔軟啞光皮革製造，飾以金色BURBERRY字樣壓花LOGO，搭配鍍金鏈條揹帶，俐落又有型！還出了高達7款顏色，絕對可以找到你心儀的樣式。

▲精品半月包。（圖／美人圈提供）

▲BURBERRY Olympia迷你皮革拉鏈埃倫匹亞包 ，NT$59,000。（圖／翻攝BURBERRY官網）

2022人氣「精品半月包」推薦：GUCCI Ophidia系列迷你手袋

GUCCI這款半月形手袋，採用經典雙G字母交織圖案帆布製作，包身圓弧底綴有紅綠經典織帶，側邊飾有大型雙G金屬LOGO，將所有標誌性元素都集於一包，展現了90年代的復古時尚。重點是這款包相較品牌它款親民許多，實在沒理由不收啊！

▲精品半月包。（圖／美人圈提供）

▲GUCCI Ophidia系列迷你手袋，NT$30,400。（圖／翻攝GUCCI官網）

2022人氣「精品半月包」推薦：PRADA Cleo拋光皮革掛肩袋

PRADA這款Cleo包人氣居高不下，在各大社群平台出鏡率極高！以獨特的拋光皮革製成，加上底部及兩側的圓潤結構，勾勒出流麗的弧形線條，為手袋締造柔和輕盈的造型，加上經典搪瓷三角形標誌，真的美到令人屏息！Cleo包還有多種顏色能挑選，特別推薦「沙漠棕色」是出席任何場合都能配戴的神仙包款。

▲精品半月包。（圖／美人圈提供）

▲PRADA Cleo拋光皮革掛肩袋，NT$78,000。（圖／翻攝PRADA官網）

另外，喜歡特別款式的可以參考這款！以綢緞縫製，綴上大小不一的水晶，整個包都閃閃發光，揹上它最耀眼非你莫屬～

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 精品半月包, 流行精品包, 半月包, 腋下包, 2022人氣包款

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