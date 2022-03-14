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星巴克粉紅抹茶那堤漸層絕美！　彩色淡粉星冰樂超夢幻3／16台灣開賣

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▲星巴克春季新飲。（圖／品牌提供）

▲星巴克春季新飲，顏值很療癒。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

2022年至今星巴克「最高顏值」的飲品出現啦！與韓國市場共同開發的2款櫻花系列飲品「粉紅夢幻醇濃抹茶那堤」、「粉紅夢幻星冰樂」，以象徵春天的粉紅色為基底，搭配綠色抹茶、白色星冰樂與漸層效果，營造出絕美的春櫻風光！口味則是大家都愛的草莓風味，光看就融化了，台灣將在3／16上市，讓人忍不住想買一杯讚頌春天！

▲星巴克春季新飲。（圖／品牌提供）▲星巴克春季新飲。（圖／品牌提供）

▲粉紅夢幻醇濃抹茶那堤，售價140元起。

隨著時序進入春天，星巴克也推出超高顏值飲品，「粉紅夢幻醇濃抹茶那堤」以熱銷的醇濃抹茶那堤為基底，上層覆以輕柔草莓風味雲朵泡沫，誘人的粉色與綠色的粉嫩漸層，打卡100張都很可以！抹茶的淡淡苦味遇上甜酸的草莓，滋味也令人好奇，有種開心的期待感。

▲星巴克春季新飲。（圖／品牌提供）

▲粉紅夢幻星冰樂，售價130元起。

而春天也帶來幾日高溫的天氣，就用「粉紅夢幻星冰樂」來消暑，添加了甜美草莓風味的星冰樂，上覆蓋層層棉花般的香草鮮奶油，光想像就很搭，最後撒上繽紛彩色糖粒做點綴，加上飲品浪漫繽紛的淡粉色外觀，就算一臉酷樣也能用它來甜美穿搭。

隨著3月底台灣星巴克邁入第24週年，也特別推出週年系列商品，本次系列商品設計運用點點小星星，搭配質感經典的黑白色系，象徵著星巴克與你與我共度的每個美好時光，同步於3／16推出。

▲星巴克春季新飲。（圖／品牌提供）

▲星巴克春季新飲。（圖／品牌提供）

關鍵字：

星巴克, 粉紅抹茶那堤, 粉紅夢幻醇濃抹茶那堤, 粉紅夢幻星冰樂

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