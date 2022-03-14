頭皮屑、頭皮味OUT！早春頭皮護理3對策，安穩度過換季

▲換季頭皮問題多，對症下藥就不怕。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每到換季時節，頭皮屑、落髮與出油等問題跟著來，讓人好困擾。HIT髮學苑專業講師Keddy表示：「台灣在冬夏之際溫差大，在換季時節更容易有髮絲扁塌毛躁、頭皮缺水缺油而產生頭皮屑與搔癢等問題。盤點早春髮肌護理3對策，還原蓬鬆健康秀髮。

＃換季時節油性頭皮屑、毛囊炎問題多→選擇適合個人頭皮性質產品，並避免過度清潔

頭皮對於氣溫的變化相較其他部位的肌膚更為敏感，在氣溫變化大的換季時節，頭皮更容易油水失衡，而有頭皮產生頭皮屑、搔癢或落髮等問題。而在這個時候，保持頭皮清爽，並避免過度清潔，才能讓頭皮穩定度過換季。

＃溫差導致溼氣重，頭皮氣味更易顯現→適時為頭皮去角質，讓頭皮充分呼吸

台灣春季早晚溫差大而常造成空氣潮濕，使得頭髮由於濕氣重而塌陷悶住頭皮，悶在頭皮間的油垢、汗水、皮脂使頭皮開始產生氣味。好天氣也使得大家白天活動量增加，出油狀況更加明顯。Keddy建議，依據個人頭皮狀態，定期為頭皮去角質與控油，讓頭皮充分呼吸。洗後的髮絲養護可選擇免沖洗的護髮產品，不須停留在頭髮一段時間等待吸收。

#雨天使乾燥毛鱗片「遇水則發」，髮絲更顯凌亂毛躁→日常的保濕與養護，是對抗毛躁的基礎

每到下雨天總讓原本打理好的頭髮扁塌、毛躁又打結，特別是天生自然捲，或是染燙髮最有感。缺水缺油的毛鱗片在遇到水氣後會張開來吸收水分，便導致髮絲扭曲，形成凌亂的狀態。一般頭髮約含有12-13％水分，頭髮含水量若太低容易使髮絲毛躁，因此透過日常秀髮保養讓頭髮喝飽水分，可輕鬆隔絕空氣中的水氣。