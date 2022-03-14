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星巴克3／16起「連續10天」數位活動　用1分鐘爽賺「全品項買一送一」

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克3月最優惠的買一送一活動來了。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

每年3月又到了台灣星巴克的生日慶，月初就開始的數波優惠，就是要讓消費者在3月有滿滿小確幸，從3／16起星巴克將啟動本月最長的連續優惠，只要消費者打開手機滑一滑，完成數位活動，就能有機會抽到全品項買一送一，天天都有機會揪咖半價喝起來！

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／業者提供）

3月漸漸邁入春暖花開的日子，讓許多人都想外出散步、郊遊，悠閒的喝杯咖啡，就能簡單享受小確幸，正好也是台灣星巴克的生日月，優惠滿滿超有誠意，數波好友分享、第二杯半價優惠之後，終於要迎來重頭戲了啦！連續10天推出數位活動，讓粉絲們可以抽好抽滿。

星巴克從3／16至3／25期間，推出「Happy Birthday星巴克24週年數位體驗」活動，只要期間進入網頁完成數位活動，即可領取專屬飲料優惠，優惠品項包括全品項買一送一、大杯飲品第二杯半價等優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

此外，為迎接生日慶，3／29起也推出「生日快樂書寫祝福滿額贈」活動，消費者單筆結帳滿350元，可獲得書寫祝福筆記組，活動期間至贈完為止。

▲星巴克生日慶。（圖／業者提供）

▲書寫祝福筆記組，一組兩本。（圖／業者提供）

伯朗咖啡館在3月下旬也祭出不少好友分享日，包括3／20、3／21、3／27、3／28當天，在特定門市都有買一送一回饋，消費者可以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，飲品不限品項、容量，但請注意手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，結帳金額以高價品計算(更換燕麥奶及加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗星巴克, 數位活動

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