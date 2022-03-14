賈靜雯大膽低胸裝襯億級黃鑽　「女兒想戴看表現了」

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co. 2022自然綺想高級珠寶展今起登場，展出逾200件、總值近50億台幣的作品，當中包括品牌史上最大鑽石、僅次於非賣品鎮店之寶傳奇黃鑽的80克拉帝國鑽石（The Empire Diamond）項鍊，價值近逼10億元，讓擔任嘉賓的金鐘金馬雙料影后賈靜雯留下深刻印象，但她自認還是身上總值破2億5000萬的黃鑽作品最適合她的氣質，大膽穿上超低胸禮服襯托華麗項鍊，問及女兒幾歲可以戴她珍藏的珠寶？她說：「現在讓她們欣賞，未來幾歲可以戴就要看表現了。」

▲賈靜雯佩戴總值超過2億5000萬的Tiffany黃鑽作品亮相。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Tiffany鑲嵌主石總重逾5克拉艷彩黃鑽與鑽石戒指（左）約3000萬元，鑲嵌主石總重逾11克拉艷彩黃鑽與鑽石耳環約8000萬元。

賈靜雯多次出席Tiffany高級珠寶活動，也陪伴她拿下金馬影后等人生許多重要時光，培養出深刻情感。她最想為媽媽挑一件Tiffany珠寶表達感謝，而弟媳朱芯儀則適合傳奇設計師Jean Schlumberger的作品，由於朱芯儀日前透露罹患乳癌2-3期，賈靜雯說：「對她而言，任何祝福都是最好的。」而談及多曼尼製作的影集《初擁》11日發生攝影師雄爺及收音師阿翔墜神仙谷身亡意外，她哽咽說：「我呼籲多多保障工作人員的安全，不要當成賭博、抱持僥倖心態。」

▲Tiffany此次珠寶展焦點是鑲嵌品牌史上最大鑽石、重逾80克拉的帝國鑽石項鍊，身價近10億元。（圖／Tiffany & Co.提供，以下同）





▲Tiffany Schlumberger主石逾32.85克拉藍碧璽的石上鳥鑽石胸針（左）約1200萬元，蝴蝶設計鉑金與18K金鑲嵌橙色石榴石與鑽石胸針約400萬元。



目光回到Tiffany高級珠寶，賈靜雯自招購買珠寶的「極限」仍設定在百萬元價位，藉由出席活動戴「億」級珠寶圓一日公主夢。全場除了可銷售的近10億元帝國鑽石項鍊坐鎮，還有豐富的傳奇藝術大師Jean Schlumberger作品，包括以不同彩色寶石作為主石的石上鳥胸針、蝴蝶胸針、丹泉石貓面獅身胸針，展現他對大自然的喜愛；現場還展出一款18K金星形珠寶盒，內藏一顆鑲嵌逾11克拉不對稱切割銅鋰碧璽與鑽石戒指，相當精巧。

▲Tiffany鑲嵌總重逾8克拉藍色銅輝鈉鋰碧璽與鑽石花卉設計戒指（左）約6000萬元，鑲嵌主石逾13.31克拉丹泉石貓面獅身胸針約800萬元。



▲Tiffany 18K金星形珠寶盒，與鑲嵌逾11克拉不對稱切割銅鋰碧璽與鑽石戒指配成套，約3000萬元。

日前在台舉辦MAGNIFICA系列珠寶展的寶格麗（BVLGARI），則祭出大膽鮮豔的彩色寶石組合作品，最佳代表為鑲嵌總重約288克拉橢圓形蛋面寶石切割紅碧璽、拓帕石、黃水晶、紫水晶與粉晶，搭配鑲飾20顆花式蛋面寶石綠色碧璽和124顆buff-top弧圓形切割紫水晶的Prodigious Color項鍊，深具分量與氣勢的設計發想自17世紀大利女性畫家Artemisia Gentileschi筆下的戲劇性與律動感，運用珍貴寶石將其具象化。



▲寶格麗MAGNIFICA系列PRODIGIOUS COLOR頂級彩寶與鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供）

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