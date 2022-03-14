fb ig video ETtoday search mobile

賈靜雯大膽低胸裝襯億級黃鑽　「女兒想戴看表現了」

>

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co. 2022自然綺想高級珠寶展今起登場，展出逾200件、總值近50億台幣的作品，當中包括品牌史上最大鑽石、僅次於非賣品鎮店之寶傳奇黃鑽的80克拉帝國鑽石（The Empire Diamond）項鍊，價值近逼10億元，讓擔任嘉賓的金鐘金馬雙料影后賈靜雯留下深刻印象，但她自認還是身上總值破2億5000萬的黃鑽作品最適合她的氣質，大膽穿上超低胸禮服襯托華麗項鍊，問及女兒幾歲可以戴她珍藏的珠寶？她說：「現在讓她們欣賞，未來幾歲可以戴就要看表現了。」

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲賈靜雯佩戴總值超過2億5000萬的Tiffany黃鑽作品亮相。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany鑲嵌主石總重逾5克拉艷彩黃鑽與鑽石戒指（左）約3000萬元，鑲嵌主石總重逾11克拉艷彩黃鑽與鑽石耳環約8000萬元。

賈靜雯多次出席Tiffany高級珠寶活動，也陪伴她拿下金馬影后等人生許多重要時光，培養出深刻情感。她最想為媽媽挑一件Tiffany珠寶表達感謝，而弟媳朱芯儀則適合傳奇設計師Jean Schlumberger的作品，由於朱芯儀日前透露罹患乳癌2-3期，賈靜雯說：「對她而言，任何祝福都是最好的。」而談及多曼尼製作的影集《初擁》11日發生攝影師雄爺及收音師阿翔墜神仙谷身亡意外，她哽咽說：「我呼籲多多保障工作人員的安全，不要當成賭博、抱持僥倖心態。」

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany此次珠寶展焦點是鑲嵌品牌史上最大鑽石、重逾80克拉的帝國鑽石項鍊，身價近10億元。（圖／Tiffany & Co.提供，以下同）

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Schlumberger主石逾32.85克拉藍碧璽的石上鳥鑽石胸針（左）約1200萬元，蝴蝶設計鉑金與18K金鑲嵌橙色石榴石與鑽石胸針約400萬元。

目光回到Tiffany高級珠寶，賈靜雯自招購買珠寶的「極限」仍設定在百萬元價位，藉由出席活動戴「億」級珠寶圓一日公主夢。全場除了可銷售的近10億元帝國鑽石項鍊坐鎮，還有豐富的傳奇藝術大師Jean Schlumberger作品，包括以不同彩色寶石作為主石的石上鳥胸針、蝴蝶胸針、丹泉石貓面獅身胸針，展現他對大自然的喜愛；現場還展出一款18K金星形珠寶盒，內藏一顆鑲嵌逾11克拉不對稱切割銅鋰碧璽與鑽石戒指，相當精巧。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany鑲嵌總重逾8克拉藍色銅輝鈉鋰碧璽與鑽石花卉設計戒指（左）約6000萬元，鑲嵌主石逾13.31克拉丹泉石貓面獅身胸針約800萬元。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）
▲Tiffany 18K金星形珠寶盒，與鑲嵌逾11克拉不對稱切割銅鋰碧璽與鑽石戒指配成套，約3000萬元。

日前在台舉辦MAGNIFICA系列珠寶展的寶格麗（BVLGARI），則祭出大膽鮮豔的彩色寶石組合作品，最佳代表為鑲嵌總重約288克拉橢圓形蛋面寶石切割紅碧璽、拓帕石、黃水晶、紫水晶與粉晶，搭配鑲飾20顆花式蛋面寶石綠色碧璽和124顆buff-top弧圓形切割紫水晶的Prodigious Color項鍊，深具分量與氣勢的設計發想自17世紀大利女性畫家Artemisia Gentileschi筆下的戲劇性與律動感，運用珍貴寶石將其具象化。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）


▲寶格麗MAGNIFICA系列PRODIGIOUS COLOR頂級彩寶與鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供）

►ROSÉ包緊緊藏不住S曲線　Tiffany珠寶助攻當魅力女神

►Tiffany史上最貴鑽石將登台　重80克拉、推估身價8.4億

 

關鍵字：

賈靜雯, Tiffany

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

Swatch拉近與名畫的距離　龐畢度藝術中心6幅名畫戴上手

Swatch拉近與名畫的距離　龐畢度藝術中心6幅名畫戴上手

Jennie扭螞蟻腰稱霸秀場　火辣中空裝變身粉紅夏威夷女郎

Jennie扭螞蟻腰稱霸秀場　火辣中空裝變身粉紅夏威夷女郎

劉詩詩不露臉照樣時尚　背16萬香奈兒夯包出遊

劉詩詩不露臉照樣時尚　背16萬香奈兒夯包出遊

胡宇威求婚成功首合體另一半好害羞　陳庭妮驚呼鑽戒「太大了」！ 勞力士抵制俄羅斯暫停供貨　「市面所見都是戰前庫存錶」 凱特王子妃挺烏克蘭國旗色穿上身　手做甜點慰勞志工 宋慧喬露事業線「高級性感」看不出40歲　戴鑽石冠冕當女王 宋慧喬露事業線「高級性感」看不出40歲　戴鑽石冠冕當女王 「Rose媽媽」與「寶寶媽媽」較靚　林心如戴億元珠寶迎戰 「錶王」、AP最夯的運動錶Melody都有　抱愛犬露一手95萬名錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面