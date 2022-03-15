暈船仔遲遲下不了船怎麼辦？網推「4招」放手只在一念之差

實習記者施至真／綜合報導

網路發達的時代，交友方式千百種，然而比起甜蜜蜜的情侶話題，似乎更容易在論壇上看到「暈船怎麼辦」的感情議題。還在因為兩人的關係界線模糊，而感到困擾的朋友，該為自己設下停損點啦，今天就用網友推薦的4招下船大法，告別暈船關係，說不定還能意外收穫感情。

▲暈船仔快釐清思緒，別傻傻不下船。（圖／翻攝免費圖庫unsplash，下同）

1.坦承心意，要求對方給出明確答案

懂得及時止損，才不會讓自己在感情中越陷越深，如果你不想在一段不確定的關係中，消耗寶貴時間和感情，不妨將自己內心的想法說出來，說不定能挽救一段即將枯萎的關係，即便坦承心意後仍沒有結果，也能告訴自己「你努力了，該放下了」。

2.讓自己忙起來，分散注意力

坦承心意需要極大的勇氣，並不是人人都能勇於說出口，既然無法明講清楚，就讓自己慢慢走下船吧。可以利用工作、運動、參加活動等方式來充實生活，並分散注意力，久而久之，就不會因為只將思緒都放在對方身上，而過分在乎兩人關係了。

3.請朋友以客觀立場分析兩人關係

或許因為對方的外表、個性、才能很符合理想伴侶的條件，而使你投入過多美好幻想，並被迷住雙眼。為了讓自己快點下船，需要一位思緒清晰的旁觀者來解套，可以請朋友以客觀立場，來分析兩人關係及實際面對的問題，而不是花去大把時間和精力後才意識到，不需要在無法讓你快樂的人身上執迷不悟。

4.不是放不下，而是不甘心

有時候面對感情，不是因為捨不得放下，而是認為自己在對方身上付出了時間和情感，就應該得到回應，也因此產生了「不甘心」的情緒，讓自己困在感情中，遲遲走不出來。其實只要靜下心來好好釐清思緒，自己究竟是因為在意而放不下，還是因為不甘心，就能知道下一步該怎麼做。

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