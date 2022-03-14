H＆M與「100歲潮嬤」聯名全品項價格公開！浮誇系配件不收會後悔

記者王則絲／台北報導

瑞典快時尚品牌H&M每年都排爆的設計師聯名系列，今年度邀請地表最時尚「100歲阿嬤」艾瑞絲艾普菲爾（Iris Apfel）合作推出聯名，並即將於3月31日正式開賣，先前曾有形象拍攝幕後釋出，已帶大家窺視一角，而今「H&M X Iris Apfel」系列全品項價格公開，趕快來鎖定目標才能快狠準入手，本次尤其是浮誇系飾品，時尚迷不收會後悔！

▲「H&M X Iris Apfel」系列將於3月31日正式開賣。（圖／品牌提供，以下同）



這位時髦的100歲阿嬤艾瑞絲是名風格大膽、超有個性的室內設計師、時尚設計師，於去年八月迎來100歲大壽，H&M還特別替她舉辦了盛大的生日派對，並為致敬艾瑞絲極具魔幻色彩的個人風格，推出了「H&M X Iris Apfel」聯名系列，全系列以高飽和鮮明色調之間相互組合而成，加上各種浮誇閃耀的元素，在在反映艾瑞絲獨特的個人喜好。

對於本次聯名，艾瑞絲透露自己最喜歡的是這套松石綠色的西裝套裝，由獨特的提花布料製成，上頭繡有可愛的植物與碗豆圖騰；荷葉邊紫色紗外套也是她最喜歡的浮誇單品之一。

▲提花平織貼花西裝外套，4999元、提花平織長褲，3499元。



▲荷葉邊外套，9999元。



▲短版仿皮草外套，3499元。



▲印花結飾領女衫，1799元。



▲荷葉邊洋裝，NT＄2999。

▲綴飾錦緞花紋家居鞋，4999元。

艾瑞絲愛普菲爾認為：「珠寶配件才是最能變化造型的重點。」她平時就最愛浮誇、搶眼的大件飾品，因此這次聯名配件系列絕對是一大亮點，若是因為這次聯名而被艾瑞絲圈粉的時尚迷們，不入手一項收藏會後悔。

▲水鑽寶石戒指，999元、Iris戒指，1299元。

▲可拆式胸針浮誇項鍊，3499元、胸針，2499元。

▲水鑽夾式耳環青蛙，1499元、水鑽夾式耳環，1499元。

▲浮誇項鍊，3499元、手鍊，1499元。

▲水鑽腰扣腰帶，4799。