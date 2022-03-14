fb ig video ETtoday search mobile

H＆M與「100歲潮嬤」聯名全品項價格公開！浮誇系配件不收會後悔

>

記者王則絲／台北報導

瑞典快時尚品牌H&M每年都排爆的設計師聯名系列，今年度邀請地表最時尚「100歲阿嬤」艾瑞絲艾普菲爾（Iris Apfel）合作推出聯名，並即將於3月31日正式開賣，先前曾有形象拍攝幕後釋出，已帶大家窺視一角，而今「H&M X Iris Apfel」系列全品項價格公開，趕快來鎖定目標才能快狠準入手，本次尤其是浮誇系飾品，時尚迷不收會後悔！

▲H&M X Iris Apfel設計師聯名系列品項全公開。（圖／品牌提供）

▲「H&M X Iris Apfel」系列將於3月31日正式開賣。（圖／品牌提供，以下同）

這位時髦的100歲阿嬤艾瑞絲是名風格大膽、超有個性的室內設計師、時尚設計師，於去年八月迎來100歲大壽，H&M還特別替她舉辦了盛大的生日派對，並為致敬艾瑞絲極具魔幻色彩的個人風格，推出了「H&M X Iris Apfel」聯名系列，全系列以高飽和鮮明色調之間相互組合而成，加上各種浮誇閃耀的元素，在在反映艾瑞絲獨特的個人喜好。

對於本次聯名，艾瑞絲透露自己最喜歡的是這套松石綠色的西裝套裝，由獨特的提花布料製成，上頭繡有可愛的植物與碗豆圖騰；荷葉邊紫色紗外套也是她最喜歡的浮誇單品之一。

▲H&M X Iris Apfel設計師聯名系列品項全公開。（圖／品牌提供）

▲提花平織貼花西裝外套，4999元、提花平織長褲，3499元。

▲H&M X Iris Apfel設計師聯名系列品項全公開。（圖／品牌提供）

▲荷葉邊外套，9999元。

▲H&M X Iris Apfel設計師聯名系列品項全公開。（圖／品牌提供）

▲短版仿皮草外套，3499元。

▲H&M X Iris Apfel設計師聯名系列品項全公開。（圖／品牌提供）

▲印花結飾領女衫，1799元。

▲H&M X Iris Apfel設計師聯名系列品項全公開。（圖／品牌提供）

▲荷葉邊洋裝，NT＄2999。

▲H&M X Iris Apfel設計師聯名系列品項全公開。（圖／品牌提供）

▲綴飾錦緞花紋家居鞋，4999元。

艾瑞絲愛普菲爾認為：「珠寶配件才是最能變化造型的重點。」她平時就最愛浮誇、搶眼的大件飾品，因此這次聯名配件系列絕對是一大亮點，若是因為這次聯名而被艾瑞絲圈粉的時尚迷們，不入手一項收藏會後悔。

▲H&M X Iris Apfel設計師聯名系列品項全公開。（圖／品牌提供）

▲H&M X Iris Apfel設計師聯名系列品項全公開。（圖／品牌提供）

▲水鑽寶石戒指，999元、Iris戒指，1299元。

▲H&M X Iris Apfel設計師聯名系列品項全公開。（圖／品牌提供）

▲可拆式胸針浮誇項鍊，3499元、胸針，2499元。

▲H&M X Iris Apfel設計師聯名系列品項全公開。（圖／品牌提供）

▲水鑽夾式耳環青蛙，1499元、水鑽夾式耳環，1499元。

▲H&M X Iris Apfel設計師聯名系列品項全公開。（圖／品牌提供）

▲浮誇項鍊，3499元、手鍊，1499元。

▲H&M X Iris Apfel設計師聯名系列品項全公開。（圖／品牌提供）

▲水鑽腰扣腰帶，4799。

關鍵字：

H&M, HM, 設計師聯名, 聯名, Iris Apfel, 最時髦阿嬤

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

小S瘦回巴掌臉！親曝「一日瘦身菜單」，這兩樣多吃不會胖

小S瘦回巴掌臉！親曝「一日瘦身菜單」，這兩樣多吃不會胖

看似溫和，其實超不好惹的3大星座！Top 1心思深沈，狠起來不手軟

看似溫和，其實超不好惹的3大星座！Top 1心思深沈，狠起來不手軟

「妙麗」罕見紅毯失誤！超美深V羽毛裙全敗在頭髮：為什麼毀了她

「妙麗」罕見紅毯失誤！超美深V羽毛裙全敗在頭髮：為什麼毀了她

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北　插旗新莊宏匯 星巴克3／16起「連續10天」數位活動　用1分鐘爽賺「全品項買一送一」 顏值再高也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因 準到心坎裡！「動物園心理測驗」，秒測你是否該換工作 30秒心測「常用的辦公室文具」　透露你的隱藏工作能力 為什麼斷捨離常常失敗？第2點超重要，只要做了絕對可以重歸極簡生活 安海瑟薇「腰間挖空」曝零贅肉身材　驚人體態網直呼：好瘦！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面